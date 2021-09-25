开发者集体加强诉讼力度，坚称苹果 App Store 是一家垄断企业

9 月 25 日消息，据国外媒体报道，在游戏开发商 Epic Games 诉苹果案此前得到判决后，当地时间周五，一直在起诉苹果公司旗下应用商店 App Store 的一个开发者群体，更新了他们的集体诉讼内容，加强了针对苹果的诉讼力度，坚称 App Store 仍然是一家垄断企业。

该群体针对苹果的集体诉讼于 2021 年 7 月首次提起，声称苹果在其应用商店 App Store 中从事反竞争的商业行为。周五，这起集体诉讼的原告在起诉书中增加了一份附录内容，说明 Epic Games 诉苹果案的判决对开发者群体所产生的影响。

具体地说，该集体诉讼新增加的附录内容列出的事实是，苹果公司的“反转介”（anti-steering）政策违反了加州不公平竞争法。苹果所谓的“反转介”政策禁止应用程序开发者告诉客户可以在应用程序之外进行交易，该政策旨在防止苹果交易佣金的流失。

在 Epic Games 诉苹果案的判决中，法官已判令苹果停止此类做法，包括苹果不得禁止开发者在应用程序中宣传第三方支付选项。

该集体诉讼更新后的指控试图将两种行为进行比较，即苹果的“反转介”政策和苹果删除不遵守其开发者指导方针的应用程序的行为。

集体诉讼的诉状写道，苹果因所谓的不遵守其开发者指导方针而删除开发者的应用程序，实际上是在阻止“开放的跨平台信息”。“就像禁止 Epic Games 与用户交流他们的平台一样，原告向 iOS 用户告知他们的平台和应用程序的行为，将被苹果阻止。苹果针对应用程序 Coronavirus Reporter 的行为，就属于此类。”

“开放的跨平台信息”一词，来自美国联邦地方法官伊冯・冈萨雷斯・罗杰斯（Yvonne Gonzalez Rogers）对 Epic Games 诉苹果案的判词。罗杰斯在该判决中，特别提到了应用程序中的跨平台支付信息事宜。

基于罗杰斯对 Epic Games 诉苹果案的判词，该集体诉讼声称，苹果通过拒绝或删除原告的“有效而重要的移动应用程序”来限制“跨平台信息”。

该集体诉讼的原告之一是应用程序 Coronavirus Reporter 的开发者，Coronavirus Reporter 是一款免费的 Covid-19 接触追踪应用程序。苹果不接受来自非公认的医疗机构或非政府组织的开发者所开发的新冠病毒追踪监控类应用程序，这就是苹果拒绝 Coronavirus Reporter 的原因。对此，原告指控称，苹果这一行为旨在试图保持其对新冠病毒追踪监控程序的“垄断”。

集体起诉书中涉及到的遭受苹果限制的其他应用程序，包括 Bitcoin lottery、Caller ID。

针对该群体提出的这一群体诉讼，苹果公司已提交一项动议，要求法院予以驳回。但当地时间本周五，原告提出的补充诉讼内容实际上加强了针对苹果公司垄断行为的诉讼力度。