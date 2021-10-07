金士顿宣布其两款 DDR5 内存已通过英特尔认证，已发出一万多个样品

IT之家 10 月 7 日消息 据外媒 techpowerup 报道，金士顿于 10 月 6 日宣布其两款 DDR5 UDIMMS 台式机内存条已通过英特尔平台认证（ Intel Platform Validation），这是一项重要的里程碑，代表着其产品将与第 12 代酷睿处理器兼容。

金士顿将推出一系列高性能 DDR5 内存，覆盖低容量至高容量，提供多种外形。官方表示，在开发出最新 DDR5 内存之后，已经向主板制造商和合作伙伴发出了 10000 多个 DDR5 UDIMM 内存条样品，以便尽早为产品的正式发布奠定基础。

根据研究机构 TrendForce 的最新数据，金士顿已经成为全球顶级的 DRAM 内存模组供应商，收入排名第一。金士顿高管指出，公司已经为 DDR5 内存产品进行了大量投资，在全球缺芯的背景下提前大量采购原材料，以满足未来 DDR5 的大批量需求。

IT之家获悉，本次金士顿通过英特尔认证的 DDR5 内存条包含 16GB、32GB 两款，均为 4800MHz，以下为详细型号：