威刚推出工业级 DDR5 内存，第四季度开始量产

IT之家 10 月 2 日消息 威刚科技本周三正式发表了其首款 DDR5 工业级内存，宣传拥有更出色的性能和技术，可适用于 5G、AI 人工智能、边缘计算、高性能计算、自动驾驶、智能医疗等领域应用的发展。

根据研究机构 Yole Developments 的预测，到 2023 年，DDR5 内存出货量将超过 DDR4，到 2026 年 DDR5 销量将占市场的 90%。

据介绍，威刚 DDR5 工业级内存包含了一系列产品， 例如 U-DIMM 和 SO-DIMM 变体等主流规格，配备严选原厂优质颗粒，提供 8GB 以上的多种容量。

与 DDR4 相比，DDR5 具有两倍的带宽，并提供高达 4800MHz 的更高频率。此外，它们的工作电压仅为 1.1V，更加节能省电。

此外，威刚 DDR5 工业级内存还支持「电源管理 IC（PMIC）」，可将电源管理功能从主板移动至内存上，从而稳定电压、提高内存的可靠性和性能，满足企业级大量数据分析、深度学习与高效能运算等需求。

其他方面，威刚 DDR5 工业级内存还支持「温度感测（温度传感器）」技术和管芯上的 ECC 纠错机制，能有效防止系统过热。

IT之家了解到，目前威刚 DDR5 工业级内存已送样，将率先引入服务器与工业计算机等市场，并于 Q4 正式量产。据悉，除了现有规格之外，威刚也持续开发更多如 R-DIMM ，ECC ，VLP DIMM 、宽温等规格。