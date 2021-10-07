威刚发布 Premier Extreme SDXC Express 卡：PCIe 通道，800MB/s

IT之家 10 月 7 日消息 威刚于 10 月 6 日宣布推出 Premier Extreme SDXC SD Express 卡。这款产品外形与传统 SD 卡一致，支持最新的 SD 7.0 标准，速度相比传统产品大幅提升，目前提供 256GB、512GB 容量可选。

这款产品采用 SD Express 记忆卡的新标准。使用 PCIe 3.0×1 通道进行数据传输，将读写性能提高到 800/700 MB/s，比 UHS-II SD 卡快 2.7 倍。该产品向下兼容 UHS-I 标准，读写速度达 100MB/s，可以插入一般的相机、摄像机拍摄 4K 影片，再插入 SD 7.0 读卡设备高速读取。

威刚 Premier Extreme SDXC Express 记忆卡符合 V30 的录像速度等级，可以满足 4K 视频录制。

该产品具有 ECC 动错误校正功能，同时具有防水、防雾、防震、防 X 光、防静电等特性，满足-25℃-85℃温度要求，有助于保护数据安全。

IT之家了解到，SD Express 标准为满足摄影器材日益增长的性能而设计，初期提供 PCIe Gen3 x1 的速度，理论传输速度为 985MB/s。未来计划推出 PCIe Gen4 x1 (SD 7.0/SD 8.0) 规格，理论速度 1970MB/s 。此外 SD 8.0 标准最大将采用 PCIe Gen4 x2 通道，理论速度达 3940MB/s。

截至目前，威刚暂时未公布这款 SD 卡的售价和开售日期。