威刚推出 XPG 笔记本电脑：i7-11800H+RTX 3070，自带机械键盘，重 1.94kg

IT之家 10 月 6 日消息 威刚 XPG 今天携手英特尔推出了高性能轻薄游戏本 XENIA 15 KC，搭载 RTX 30 系列高端显卡，采用铝镁合金材质打造，重 1.94 公斤，厚 20.5mm，还提供了光轴机械键盘。

IT之家了解到，全新 XENIA 15 KC 配备了英特尔最新的第 11 代酷睿 i7-11800H CPU，宣称配合性能模式可实现不弱于市面上的 i9-11900H 机型的表现。

此外，该机还配备了英伟达最新的 GeForce RTX 3070 系列 GPU，功耗维持在 100W 以上，瞬间功率更能高达 125W，性能直逼 RTX 3080。除此之外，该机还拥有 1TB 容量的 XPG Gammix S70 SSD 与 32GB 的 XPG DDR4 严选内存。

值得一提的是，这款 SSD 采用 PCIe Gen4x4 传输，读写速度达每秒 7000/6000MB 且支持 NVMe 1.4 标准；内存则是 3200MHz 频率低时序。该机还提供了第二个 M.2 PCIe Gen 3 插槽以及 SO-DIMM 内存插糟。

该机还采用了液金散热材料，降低 CPU 温度 5-10°C，并提升风扇效能 46% 以上。

此外，该机采用了 15.6 英寸 QHD (2560 x 1440) 分辨率 165Hz 刷新率的 IPS 面板，实现了 100% sRGB 色彩覆盖。

XPG XENIA 15 KC 拥有 4.9mm 窄边框设计，85% 屏占比。

I/O 拓展能力方面，该机拥有 3 个高速 USB-A 3.2 Gen 2 接口、1 个 2.5 Gigabit 网口、 1 个 HDMI 2.1 接口 和 1 个 SD 读卡器 (SD/SDHC/SDXC)，还支持 Wi-Fi 6 和 雷电 4，支持微软 Windows Hello 系统，配备了 IR 红外线摄影机。

续航方面，XPG XENIA 15 KC 采用 94Whr 电池，最高可连续使用长达 7 小时且标配 230W 交流电源适配器。

该机即日起将于美洲、中东地区首批开售，随机附赠 Xbox Game Pass 游戏平台一个月体验资格。