Alphabet 旗下 Wing 在澳大利亚测试无人机送货服务：由购物中心屋顶起飞

IT之家 10 月 7 日消息 Alphabet 旗下的无人机送货服务 Wing，近期开始在澳大利亚昆士兰的洛根市，开始尝试由购物中心的屋顶利用无人机将商品“直送”到附近社区。

据悉，该子公司与澳大利亚零售地产集团 Vicinity Centres 合作，在洛根的 Grand Plaza 测试这种新模式。自 8 月中旬以来，Wing 公司一直在 Grand Plaza 的屋顶上飞行其无人机，为购物中心的商户提供寿司、泡沫茶、冰沙和其他产品。从今天开始，这些无人机还将运送非处方药和个人护理及美容产品。

在 Grand Plaza 运营的前六周内，Wing 的无人机已经向洛根市的几个郊区运送了 2,500 次物品。这家 Alphabet 子公司计划不仅扩大其在该中心的合作商户，而且还扩大其送货覆盖区域。Wing 公司在澳大利亚的政策和社区事务主管 Jesse Suskin 也表示，如果 Grand Plaza 试点成功，该公司可以在 Vicinity Centres 的零售物业组合的其他地点推出类似的模式。

IT之家了解到，Wing 在洛根已经相当成功。仅在今年，其已经在该市送货超过 50,000 次，并在去年 8 月庆祝了其第 100,000 次送货。