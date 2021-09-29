道通发布 EVO Nano/Lite 系列四款无人机：RYYB 传感器，可调光圈

IT之家 9 月 29 日消息 根据IT之家网友投稿，道通于 9 月 28 日正式发布了 EVO Nano/Lite 系列四款无人机。这几款产品均采用了可折叠悬臂，配备大底传感器，拥有避障系统。

一、道通 EVO Nano 系列

具体来看，道通 EVO Nano 无人机仅重 249g，提供丹霞橙、深空灰、 冰川白、赤焰红四种配色，相机采用了 1/2 英寸 CMOS 影像传感器，可拍摄 4800 万像素照片，最高可录制 4K 30 帧高清视频。

高端款 EVO Nano+ 型号，则配备了 1/1.28 英寸 CMOS 传感器，采用了 RYYB 滤镜设计，相比传统拜耳阵列可以多吸收 40% 可见光。传感器支持 PDAF+CDAF 对焦系统，实现毫秒级自动对焦。此外，无人机主摄拥有 F1.9 大光圈，支持拍摄 HDR 视频和照片

IT之家了解到，道通 EVO Nano 系列配备前、后、下三向双目视觉传感器，有助于自动避障。

EVO Nano 系列最长续航 28 分钟，基于 Autel SkyLink 全新的图传技术，可实现 10km 的稳定图像传输，图传分辨率可达 2.7K。

二、道通 EVO Lite 系列

该系列无人机体积稍大，其中 EVO Lite 系列拥有三种配色：冰川白、丹霞橙、深空灰。这款无人机采用创新的四轴云台，可以旋转，一键切换横排或者竖拍，无需裁剪画面即可得到纵向的 4K 60fps 视频。

这款产品拥有 5000 万像素超感知摄像头，搭载 1/1.28 英寸 CMOS，同样采用 RYYB 滤色片，保证了夜间也拥有充足的进光量。

另一款新品 EVO Lite+ 无人机，其摄像头搭载 1 英寸超大 CMOS 影像传感器，最高可拍摄 6K/30fps 视频、2000 万像素照片。产品摄像头具有 F2.8~F11 可调光圈，适配不同的光照环境，有利于在白天获得更好的画质。

IT之家了解到，道通 EVO Lite 系列无人机，机身前、后、下各配备 2 路视觉传感器，前后双目感知范围可达 150°，避障范围广阔。该系列产品续航时间可以长达 40 分钟，图传距离 12km，图传分辨率 2.7K。

价格方面，道通 EVO Nano 系列售价 3999 元起，EVO Lite 系列售价 7399 元起，目前产品已经开售。