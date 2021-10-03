80 小时 46 分 35 秒，北航学子再破无人机续航时间世界纪录

IT之家 10 月 3 日消息 据北京航空航天大学官方发布，10 月 1 日，国际航空联合会（FAI）正式认证了北京航空航天大学“冯如三号”团队创造的 25-100kg 级油动固定翼无人机续航时间新的世界纪录。

▲“冯如三号-100 型”无人机

由北航“冯如三号”团队研发的“冯如三号-100 型”无人机持续飞行了 80 小时 46 分 35 秒，再次刷新了由自己保持的该重量级的世界纪录，又成功超过了由美国极光飞行科学公司研发的“猎户座”2500-10000kg 级油动固定翼无人机 2014 年创造的 80 小时 2 分 52 秒的世界纪录，跃居全世界油动固定翼无人机（重量等级无差别）续航时间的榜首。

▲ 世界纪录公示

2019 年 10 月，北航“冯如三号”团队首期成员就以 30 小时 6 分 42 秒航时创下 25-100kg 级油动固定翼无人机续航时间世界纪录。此后的两年，团队不断创新，使“冯如三号-100 型”无人机具备高强度结构、超低油耗和全自主飞行控制能力。

此次破记录的团队二期成员由 25 名来自四个年级、不同专业的本科生组成，平均年龄不超过 20 岁，90% 以上为 00 后。飞行试验在河南许昌进行，飞机在 300 米高度盘旋飞行，在飞行期间不允许加油，在既定的油量上测试飞机的极限航时飞行能力。

IT之家获悉，“冯如三号-100 型”无人机由北航“冯如三号”团队研发、设计、制造。全机为黑色，翼展约 10 米，机身呈潜艇形，由碳纤维复合材料制成。该无人机由汽油发动机驱动，加满燃料后的总重量约为 60kg，飞行期间，携带约 3 千克的模拟载荷，最终目标是携带 10-15kg 左右的有效载荷，在空中飞行 5 天，潜在的应用包括测绘、通信和侦察等。

▲“冯如三号-100 型”