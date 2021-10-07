因芯片短缺理想 ONE 交付少 2 个雷达车辆，后期到货免费补装

IT之家 10 月 7 日消息 上个月理想汽车官网更新 2021 年第三季度交付展望，称由于马来西亚新冠肺炎疫情，该公司毫米波雷达供应商专用芯片的生产受到严重阻碍。由于芯片供应的恢复速度慢于预期，该公司目前预计 2021 年第三季度汽车交付量约为 2.45 万辆，较之前的 2.5 万-2.6 万辆的汽车交付量展望有所下调。

据 @类星频道 爆料，为了、降低芯片短缺对新车交付的影响，理想 ONE 如今开始交付“缺芯”车辆。近日，理想汽车出台了先交付后补装雷达的新交付方案：原计划在 10 月和 11 月提车的用户，因为毫米波雷达芯片供应问题，交付专家会跟用户挨个沟通，原定 12 月提车用户不受影响。

IT之家了解到，交付方案为：为用户交付安装了前正向 1 个 + 后 2 个角毫米波雷达的三雷达车型，并在 12 月到明年春节前为用户进行免费的补装，安装三雷达的车型暂时不开放自动并线和前方横穿车辆预警，其他 ADAS 功能均可正常使用，并完成了测试，用户可以放心使用，NOA 的后期 OTA 需要在补装完 5 雷达后进行升级。

据悉，用户可以自主选择提前交付 3 雷达车型或者等到 12 月交付 5 雷达车型，理想汽车会根据用户的意见来安排相应的交付。选择着急提车的愿意接受三雷达用户赠送终身质保 + 10000 积分。