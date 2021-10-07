通用推全新 Ultra Cruise 驾驶辅助技术：激光雷达 5nm 芯片都用上，城市开车可松手

当地时间 10 月 6 日，通用汽车公司在美国密歇根州的通用汽车全球技术中心举办投资者日活动。

通用汽车总裁 Mark Reuss、全球产品开发副总裁 Doug Parks、Cruise 首席执行官 Dan Ammann 和通用汽车的投资者们共同参加了此次活动。

在投资者日上，通用推出了 Ultra Cruise 驾驶辅助技术，讲解一些关键的技术细节，Ultra Cruise 采用视觉加雷达的组合感知方案，可以在 95% 的驾驶场景中实现“可撒手”自动驾驶。

从功能上来看，通用此次发布的 Ultra Cruise 驾驶辅助技术比较接近特斯拉的 FSD。

在介绍了这项技术之外，通用还介绍了公司未来十年的增长计划。到 2030 年，通用汽车的年收入将会达到 2800 亿美元（约合 18046 亿元人民币），也就是目前年收入的二倍。并且到 2035 年，通用汽车将会只生产纯电车型。

在第二日的活动中，通用汽车将安排投资者体验全新的 Super Cruise 辅助驾驶技术以及试乘 GMC HUMMER EV 车型。

通用汽车作为一家拥有百年历史的传统车企，在汽车的智能化和电动化的转型上并没有落后，甚至还要领先于一些竞争对手。

01.Ultra Cruise 来了 95% 驾驶场景可撒手

通用汽车在投资者日活动上宣布，Ultra Cruise 辅助驾驶技术将在美国和加拿大地区率先推出。

目前，Ultra Cruise 的可使用范围超过 200 万英里（约合 321 万公里），并且未来的可使用范围扩大到 340 万英里（约合 547.17 万公里），包括高速公路、城市快速路和城市道路。

Ultra Cruise 采用 5 纳米制程且可扩展的计算架构，该架构可以通过通用 Ultifi 软件平台和车辆智能平台进行 OTA 升级，定期为车辆添加新功能、新服务以及新应用。

▲ Ultra Cruise 辅助驾驶技术

硬件方面，Ultra Cruise 采用视觉、毫米波雷达和激光雷达的组合感知方案，可以对车辆周围 360 度的环境进行扫描，并在关键区域进行冗余处理。

除此之外，搭载 Ultra Cruise 的车型将在车辆挡风玻璃后安装一个集成式的激光雷达。

功能方面，Ultra Cruise 以 Super Cruise 的现有功能为基础，新增了全新的动态显示、支持自动和按需换道、支持左转和右转、支持近距离物体躲避、支持在住宅车位停车等功能。

除了功能上面的提升，Ultra Cruise 的另一个重要升级是其人机交互界面，配备 Ultra Cruise 的车型中会搭载 Ultra Cruise 动态显示器，可以在驾驶员视线中显示信息，旨在帮助驾驶员更加专注于道路情况，以便随时接管。

▲ Super Cruise 已在通用汽车旗下多款车型上应用

此外，通用汽车还在开发一款 Ultra Cruise 应用程序，该应用程序将为车主提供更加详细的信息，其中包括驾驶员的统计数据、历史行程和历史地址等。

通用汽车执行副总裁 Doug Parks 表示，Ultra Cruise 将会搭载到中高端车型上，而 Super Cruise 将会用于低端车型上，这可以让通用汽车在不同的细分市场中都可以提供辅助驾驶技术。

由此可见，此次通用汽车 Ultra Cruise 辅助驾驶技术并不是作为 Super Cruise 辅助驾驶技术的替代品，而是这两种产品将会共同面向市场，为消费者提供更丰富的选择。

Ultra Cruise 将于 2023 年率先在通用汽车旗下的凯迪拉克品牌的部分车型中率先使用。

02.2030 年收入翻番 雪佛兰纯电皮卡明年首发

通用汽车在投资者日上宣布，公司计划到 2030 年实现年收入翻番，年收入达到 2800 亿美元（约合 18046 亿元人民币），核心汽车业务利润率将从 12% 提升至 14%。

通用汽车预计到 2023 年，电动汽车的收入将会达到 900 亿美元（约合 5800.68 亿元人民币），并且每年都会在各个细分市场中推出多款纯电新车。

▲ 通用汽车的汽车销售和金融计划

而通用汽车的自动驾驶子公司 Cruise 和商用电动汽车业务 BrightDrop 等其他新兴业务的目标是从 20 亿美元（约合 128.90 亿元人民币）增长到 800 亿美元（约合 5156.16 亿元人民币）。

此次投资者日上，通用汽车还确认了将会迅速扩大其电动汽车制造规模的计划。到 2023 年，通用汽车在美国和中国将有超过 50% 的工厂可以生产电动汽车。

▲ 通用汽车旗下的 Cruise 和 BrightDrop

通用汽车总裁 Mark Reuss 表示，到 2025 年，通用汽车将在电动汽车和自动驾驶汽车的投资增长至 350 亿美元（约合 2255.82 亿元人民币），并且预计全球每年将销售 100 万辆纯电车型。

通用汽车的目标是到 2035 年前，成为一家只生产纯电汽车的制造商。

除此之外，通用汽车还在此次投资者日上宣布，在明年一月国际消费电子展上，通用汽车将会全球首发雪佛兰 Silverado 纯电版皮卡。

该车将基于 Ultium 平台打造，具有四轮转向功能，纯电续航里程将会达到 400 英里（约合 643 公里）。

▲ 疑似雪佛兰 Silverado 纯电版皮卡

03.结语：通用汽车走在“新四化”前列

通用汽车最近可谓喜忧参半，既有雪佛兰 Bolt 连环自燃，旗下自动驾驶公司 Cruise 又率先拿到了加州的 Robotaxi 运营牌照。

从此次的投资者日的信息来看，通用汽车将会持续在电动汽车和自动驾驶汽车加大投入，相比于其他竞争对手，通用汽车在电动化、网联化、智能化上面也更为积极和前卫。

通用汽车作为一家拥有百年历史的汽车制造商，未来，燃油汽车将会逐渐成为通用公司的一段历史，而电动汽车将会是通用公司未来的支柱产品。