微星推出三款 Optix MPG 系列电竞显示器：含量子点技术，最高 4K/144Hz

IT之家 10 月 7 日消息 根据外媒 techpowerup 报道，微星今日推出了三款 Optix MPG 系列电竞显示器。三款产品均采用 IPS 面板，覆盖 32 至 34 英寸，其中两款产品采用了量子点发光技术，实现了广色域。

具体来看，第一款产品 Optix MPG341QR 没有采用量子点背光。该产品配备 34 英寸 21:9 IPS 面板，分辨率 3440×1440，刷新率 144Hz，响应时间低至 1ms。这款显示器支持 G-Sync 技术，有着 HDR 400 认证，色彩覆盖 91.5% DCI-P3。

Optix MPG321UR-QD 显示器为 32 英寸，分辨率 3840×2160，同时刷新率可达 144Hz。这款显示器采用了量子点技术，色域高达 97% DCI-P3，具有 HDR 600 认证。该产品配备 1 个 DP 1.4a 接口，以及 2 个 HDMI 2.1 接口，同时支持 USB-C 输入，提供 USB 2.0 HUB 集线器功能。该产品具有微星自研的 KVM 3.0 技术，可以使用游戏主机调整显示器的参数设置。

Optix MPG321QRF-QD 显示器同样为 32 英寸，采用了量子点技术。该产品分辨率 2560x1440，但是刷新率可以高达 175Hz，使用了快速 IPS 面板，更加适合电竞用途。该产品色域覆盖 95% DCI-P3，同样有着 HDR 600 认证。接口方面，产品采用了 HDMI 2.0b 接口，具有 USB 3.2 Gen1 集线器功能。

IT之家了解到，微星三款产品的支架，均支持左右、俯仰调节，同时支持 10cm 上下高度调节。以下为显示器的详细参数：