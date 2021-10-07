雪佛兰 Silverado 电动皮卡将于 CES 2022 首次亮相，配备玻璃车顶

IT之家 10 月 7 日消息 通用汽车宣布，作为 CEO 玛丽・巴拉（Mary Barra）开幕式主题演讲的一部分，官方将于 1 月在拉斯维加斯举行的 CES 2022 上首次亮相雪佛兰 Silverado 纯电皮卡。

通用汽车在 4 月份首次透露，它正在研制一款电动版皮卡，该车将拥有 400 英里的续航，可以与特斯拉 2020 款的 Model S 长续航版相媲美，采用与悍马、凯迪拉克 Lyriq 和其他多种车型相同的 Ultium 电池组和电动传动系统，拥有消费者版和商业版。

通用汽车周三宣布，Silverado 纯电皮卡将配备四轮转向，并在一张照片中透露该车将拥有玻璃车顶。虽然不是全玻璃车顶，但要比一般的天窗大得多。

IT之家了解到，Silverado 纯电皮卡将在通用汽车的 Factory ZERO 工厂生产，该厂是通用汽车在底特律哈姆特拉姆克（Detroit Hamtramck）新建的装配厂。通用汽车斥资 22 亿美元建立了这家工厂，配备了制造各种电动汽车所需的设备。

通用汽车的 CES 2022 主题演讲将于 1 月 5 日举行，Silverado 纯电皮卡也将于当日首次亮相。