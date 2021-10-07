高德地图：今年国庆假期没有去年堵，北京、上海、成都、广州、重庆等最热门

IT之家 10 月 7 日消息 今日，高德地图发布《2021 国庆出行报告》称，相较于去年十一黄金周出现的报复性出游，今年国庆假期全国高速运行平稳，10 月 1 日至 5 日全国高速拥堵里程占比较去年同期下降 37%，较 2019 年同期上升 6%。

9 月 30 日至 10 月 5 日，全国高速出程拥堵峰值出现在 10 月 1 日 10 点-11 点，返程峰值是 10 月 5 日 16 点-17 点。

报告显示，10 月 1 日为今年国庆长假的驾车跨城出行高峰，驾车跨城出行占比为 25.7%。10 月 1 日至 5 日，全国驾车热门迁入城市主要有广州、东莞、深圳、佛山、成都、苏州、上海、杭州、惠州、西安；驾车热门迁出城市主要是广州、东莞、佛山、惠州、深圳、成都、苏州、杭州、无锡、南京。除西安和成都之外，均为粤港澳大湾区和长三角地区城市。截至 2021 年 10 月 5 日，粤港澳大湾区高速交通压力最大，其次是长三角地区、成渝地区和京津冀地区。

IT之家了解到，9 月 30 日至 10 月 5 日，全国十大热门旅游城市分别为北京、上海、成都、广州、重庆、深圳、杭州、西安、苏州、武汉。

报告指出，同一时期全国十大热门景区分别为杭州西湖风景名胜区、外滩、天安门、老君山风景名胜区、大梅沙海滨公园、普陀山风景名胜区、广州塔、九寨沟、锦里古街、泰山风景名胜区。

在机场方面，9 月 30 日至 10 月 5 日全国十大驾车热门机场分别为广州白云国际机场、北京大兴国际机场、深圳宝安国际机场、杭州萧山国际机场、上海浦东国际机场、成都双流国际机场、西安咸阳国际机场、青岛胶东国际机场、昆明长水国际机场和成都天府国际机场。

火车站方面，9 月 30 日至 10 月 5 日，广州南站、成都东站、杭州东站、上海虹桥站、北京西站、长沙南站、北京南站、深圳北站、西安站和上海站成为全国十大驾车热门火车站。