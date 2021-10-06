特斯拉高性能版 Model Y 2021 年产量接近售罄

10 月 6 日消息，据外媒报道，电动汽车制造商特斯拉的在线设计工作室 (Design Studio）周二证实，特斯拉高性能版 Model Y Performance 2021 年的产量接近售罄。目前，Model Y Performance 是全电动跨界车中速度最快的车型。

特斯拉在 2021 年采取了积极措施应对其电动汽车需求激增的情况。随着电动转型的持续加速，特斯拉成为最受欢迎的电动汽车品牌之一，对其汽车的需求每天都在持续增长。

尽管特斯拉正在努力争取在 2021 年底之前将位于美国和德国的两个工厂投入运营，但该公司仍在应对交付预计日期被推迟的问题。特斯拉最受欢迎的车型 Model Y 2021 年的产量已接近全部售罄。

虽然这可能归因于困扰全球汽车制造商的全球芯片供应短缺危机，但特斯拉在避免这场危机方面做了大量工作。

长续航全轮驱动车型 Model Y Long Range All-Wheel-Drive 今年的产量也已经售罄，特斯拉目前预计该款车型将于 2022 年 4 月交付。不过，特斯拉的客户仍然可以订购 Model Y Performance，并有望在今年年底前交付。但随着对特斯拉汽车的需求不断增长，谁也不知道其产量还能支持多久。

特斯拉设计工作室现在已经将 Model Y Performance 定于 12 月交付。特斯拉的发烧友 Sawyer Merritt 首先注意到该款车型的预计交付日期发生了变化。他写道：“新的美国 Model Y Performance 订单现在显示预计交付日期为 12 月 (此前为 11 月)。2021 年的 Model Y 几乎销售一空。”

如前所述，特斯拉推迟交付日期可能归因于零部件短缺。然而，就交付量和生产率而言，该公司正在走出公司历史上最好的季度。不久前，特斯拉透露，第三季度交付了 241300 辆汽车，比华尔街的预期高出 9%。

继续保持增长对特斯拉来说已经不是问题，该公司通过开发自己的 19 个微控制器，已经能够避免芯片短缺问题。此外，摩根士丹利 (Morgan Stanley）本周发布了新的投资者报告，分析了特斯拉避免芯片危机的四大优势，分别是垂直整合、可扩展性、与供应商谈判以及产品复杂性。

众所周知，特斯拉是世界上垂直整合程度最高的公司之一，尤其是在汽车行业。它控制和维护自己的许多部件，包括汽车座椅。然而，该公司拥有零售渠道的所有权，这是该公司应对全球零部件短缺的巨大优势之一。顾客不必为更换零件支付昂贵费用，车主也不必为增加的新服务支付费用。

特斯拉通过内部开发为其汽车安装包括处理器在内的诸多关键技术，该公司向来以开发市场上最高科技的汽车而闻名。虽然特斯拉汽车是市场上垂直整合程度最高的汽车之一，但该公司仍然与供应商保持着密切关系，以获取自己无法制造的零部件。

虽然特斯拉的季度环比增长速度非常快，但该公司的规模比其他整车厂要小。摩根士丹利写道：“许多供应商认为，特斯拉正在成为占主导地位的 OEM，其年销量是目前的数倍。尽管规模不大，但大多数供应商都把特斯拉视为‘战略’客户。”

特斯拉首席执行官埃隆・马斯克 (Elon Musk) 表示，要避免因零部件短缺而停产是个“极其困难的”挑战，但特斯拉的工程师、供应链专家、生产员工和供应商组成的团队帮助该公司实现了迄今为止最成功的季度业绩。