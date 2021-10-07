特斯拉在美国又涨价，入门级 CyberTruck 成最便宜车型

10 月 7 日消息，特斯拉汽车在 2021 年第三季度基本保持了价格稳定，但该公司现在开始了第四季度的新一轮涨价。新涨价影响到特斯拉两款主流产品 Model 3 和 Model Y 中的部分车型。

特斯拉官方网站显示，特斯拉标准续航升级版（Standard Range Plus）Model 3 现在补贴前的起价为 41990 美元（约 27 万元人民币），涨幅为 2000 美元。高性能版（Performance）Model 3 价格也上涨了 1000 美元，目前补贴前起价为 57990 美元（约 37.29 万元人民币）。不过，双电机全轮驱动版（Dual Motor AWD）Model 3 的价格继续保持在 49990 美元（约 32.14 万元人民币）。

其中，特斯拉标准续航升级版 Model 3 列出的订单预计交付日期为 2022 年 4 月，双电机全轮驱动版 Model 3 预计交付日期为 2021 年 12 月，高性能版 Model 3 预计交付日期为 2021 年 11 月。

在 Model Y 方面，特斯拉已经将这款跨界车的长续航版价格上调了 1000 美元，目前补贴前的起价为 54990 美元（约 35.36 万元人民币）。高性能版 Model Y 的价格也上涨了 1000 美元，补贴前售价为 61990 美元。长续航版 Model Y 的预计交付日期为 2022 年 4 月，而高性能版预计交付日期为 2021 年 12 月。

特斯拉 Model S 和 Model X 没有受到最近一轮价格调整的影响。

随着价格调整到位，如今入门级电动皮卡 CyberTruck 成为消费者可以订购的最便宜特斯拉车型。特斯拉首席执行官埃隆・马斯克（Elon Musk）在 CyberTruck 发布会上透露，这款大型全电动皮卡的入门级（标准续航版）采用单电机全轮驱动配置，在补贴前起价为 39990 美元（约 25.71 万元人民币）。

最新一轮价格调整意味着，那些希望预订特斯拉汽车的消费者会发现，至少目前来说，入门级 CyberTruck 是他们最实惠的选择。特斯拉尚未更新 CyberTruck 的订单页面，该公司似乎认为目前还没有必要调整这款车的定价。不过，特斯拉在 CyberTruck 的机动车辆预购协议中的条款确实规定，全电动皮卡的最终成本可能会在车辆投产时发生变化。

特斯拉四大车系价格今年都经历了多次调整，但其需求却始终保持稳定。今年到目前为止，特斯拉汽车销量每季度都在持续增长，第三季度的表现甚至超过了许多看涨人士的估计，共交付了 241300 辆汽车。特斯拉在 2020 年全年交付了近 50 万辆汽车。