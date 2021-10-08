马斯克宣布特斯拉将总部从加州迁至得克萨斯州

IT之家 10 月 8 日消息 特斯拉首席执行官埃隆-马斯克周四在公司股东大会上宣布，该公司正在将其总部从硅谷迁往得克萨斯州奥斯汀，特斯拉在奥斯汀建设一个新工厂已经有一年多的时间。

马斯克说，特斯拉将继续运营其在加州弗里蒙特的电动汽车工厂，他甚至计划尝试将那里的产量提高 50%。他说：“不过要明确的是，我们将继续扩大我们在加州的活动，”他说，“所以这不是特斯拉离开加州的问题。”

马斯克此前曾威胁要将特斯拉的全部业务撤出加州，因为他不同意该州在新冠病毒大流行初期所倚重的就地收容令。特斯拉甚至起诉了该公司加州工厂所在的县。马斯克去年搬到了得克萨斯州，因为 SpaceX 增加了在那里的业务。

IT之家了解到，特斯拉于 2020 年开始在奥斯汀外建设其下一个美国 Gigafactory，在这一年中取得了令人难以置信的进展。“我们将在这里创造一个生态天堂...... 在科罗拉多河上，”马斯克称，这指的是该公司计划如何向公众开放部分土地。

马斯克之前说，特斯拉选择在奥斯汀建厂而不是其他地方，因为员工更愿意搬到那里。

“人们很难买得起（加州的）房子，人们必须从很远的地方过来....，你在湾区能有多大的规模是有限的。”马斯克说，特斯拉在奥斯汀的位置也紧邻当地机场，马斯克说这很方便。