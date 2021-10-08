首部黑白转彩色 4K 修复故事片《永不消逝的电波》登陆全国电影院

IT之家 10 月 8 日消息 据中央广播电视总台央视频发布，10 月 6 日，由中央广播电视总台央视频 5G 新媒体平台与中国电影资料馆联合完成的首部黑白转彩色 4K 修复故事片《永不消逝的电波》，正式登陆全国院线。

一部走过 63 载岁月的经典黑白影片，在项目团队历时 7 个多月的精心修复后，以充满“少年气”的全新面貌，与广大观众见面。

黑白转彩色 4K 如何一帧帧修复？

电影修复，是一项重复性极高甚至有些枯燥的工作。每一帧胶片的修复时间，短则几秒，长则几小时甚至数天。

IT之家获悉，据央视频介绍，《永不消逝的电波》总时长 116 分钟，全片有 16.5 万帧。在过去的七个月，由中央广播电视总台央视频和中国电影资料馆组成的项目团队，为影片重生付出了巨大努力。

影片修复初期，缺乏当年创作人员的指导，团队成员只能依照肉眼观察法辨别胶片的初始颜色，调色时用放大镜对着正片胶片去看，对比颜色。然后再花时间去查阅当年的导演、摄影台本阐述、海报等资料，最大限度地还原。

为了让影片中出现的服装、道具、老上海外景等视觉元素达到最为精准的颜色，团队一面寻访服装、文史领域专家，一面搜集海量的图片和史料进行参考。

对影片的声音，项目修复团队也反复推敲。影片中诸如鸟叫之类的动物环境音，听起来丰富饱满，却与故事所发生的城市背景并不相符。而反派人物正在屋里商量迫害主角时，突然出现的鸟叫声也容易出戏。对于这些，项目修复团队都依据事实做了妥善修复和处理，并让影片的音效达到了 5.1 环绕声的效果。

一帧帧对比、一轮轮考证、一点点调整…… 最终整部影片回归了最真实生动的颜色。

今年夏天，清华大学上海校友会艺术团老人们在李侠战斗过的上海聚首，重新演绎经典革命影片《永不消逝的电波》的主题曲《延安颂》，这也成了此部黑白转彩色 4K 修复故事片的片尾“彩蛋”。

如果以李白烈士 1937 年奉命前往上海时算起，黑白转彩色 4K 修复版《永不消逝的电波》所串联起的时空，已长达 84 年。