黑鲨 4S/Pro 官宣 10 月 13 日发布：进化・出击

IT之家 10 月 8 日消息 今日，黑鲨游戏手机官方宣布，10 月 13 日 15: 00，「黑鲨 4S」直播发布，主题是进化・出击。

IT之家了解到，此前爆料称，黑鲨 4S Pro 手机将搭载骁龙 888+ 芯片，支持 144Hz 刷新率以及 120W 闪充。

另外，黑鲨 4S 将采用和目前黑鲨 4 系列相似尺寸的屏幕，并没有大家所期待的打游戏更爽的超大屏幕版本。