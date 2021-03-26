黑鲨 4/Pro 手机 5 分钟全网销售额突破 2 亿

IT之家3月26日消息 黑鲨 4 系列手机于 3 月 23 日正式发布，于今日上午十点准时开售，包括一系列手机配件。今天上午黑鲨游戏手机官方宣布，「黑鲨 4」系列，全网销售额 5 分钟破 2 亿！亮点包括高通骁龙 888/870；全系标配磁动力升降肩键；全系 120W 极速闪充 + 4500mAh 大电池；全系 144Hz 三星 E4 屏。

黑鲨 4 搭载高通骁龙 870 处理器，黑鲨 4 Pro 搭载骁龙 888 芯片，价格如下：

黑鲨 4：¥2499（6GB+128GB ） ¥2699 （8GB+128GB ）¥2999（12GB+128GB）¥3299（12GB+256GB）

黑鲨 4 Pro：¥3999（8GB+256GB）¥4499（12GB+256GB）¥5299（16GB+512GB）

限量版尊享礼盒售价为 5899 元（16GB+512GB 棱镜灰）

IT之家了解到，黑鲨 4 系列手机全系配备 “磁动力升降肩键”，采用无接触磁驱动方案，拥有 6 级磁力驱动以及 160g 按键力度，可达 100 万次的按键寿命，拥有 15 种拨动键纹理方案，支持自定义功能。



设计方面，黑鲨 4 系列采用一体式玻璃背板，厚 9.9 毫米。黑鲨 4 提供幻镜黑、墨海黑、凌光灰、风暴蓝、樱舞粉 5 款配色，Pro 提供遂空黑、棱镜灰、墨海黑、战羽青四个配色。

配置方面，黑鲨 4 Pro 搭载高通骁龙 888 芯片，辅以满血版 LPDDR5、增强版 UFS3.1，支持 Wi-Fi 6 增强版，采用三明治液冷散热（前壳液冷单元 + 高导热石墨 + 后壳液冷单元 + 高导热石墨 ）。

屏幕方面，该机配备了 6.67 英寸 E4 材质三星 AMOLED 屏幕，钻石排列，局部峰值 1300nit，刷新率高达 144Hz，支持 720Hz 多指触控采样率，8.3ms 多指触控响应延迟。

续航方面，黑鲨 4 全系采用 120W 闪充技术，可在 14 分 50 秒内将 4500mAh 大电池充到 100%。

相机方面，黑鲨 4Pro 搭载 64MP 主摄（IMX686）、黑鲨 4 则是 48MP 主摄（IMX582），以及相同的 8MP 超广角镜头和 5MP 微距镜头，前置 2000 万像素镜头。