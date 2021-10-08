苹果应用程序开发商正开发新软件：努力规避“苹果税”

北京时间 10 月 8 日午间消息，据报道，应用程序开发商目前正在开发新的软件，未来这些企业在向用户收取费用的时候，不再需要向苹果支付分成，截至到目前，苹果抽取的分成比例最高可达交易金额的 30%。

第三方应用开发商在为苹果公司必须实施的新变化做准备，今年 9 月，一名联邦法官裁定，他们正在为苹果公司必须实施的新变化做准备，因为一名联邦法官在 9 月份裁定，苹果公司必须允许应用程序开发人员向用户提供其他支付系统的链接。这项裁决是苹果和《堡垒之夜》的制造商 Epic Games 之间的法律斗争的结果。

新软件如果被开发者和用户广泛采用，可能会威胁到苹果的利润来源。App Store 是该公司服务业务的一部分，该业务在 2020 财年内的营收额为 538 亿美元，毛利率为 66%，约占苹果收入的 20%。

开发人员正在准备几种选择，现在还不清楚他们要如何做才能符合苹果的新规则。苹果公司还没有分享其遵守法官命令的计划细节，新的命令将于今年 12 月 7 日生效。

Paddle 首席执行官克里斯蒂安-欧文斯 (Christian Owens) 说，这项裁决为该公司提供了一个机会，使其 Mac 和 Windows 客户计费业务可以扩展到苹果的 iPhone 应用商店。Paddle 建立了三个不同的 iPhone 支付产品的实施方案，希望其中一个能符合规则。

欧文斯表示：“我们希望听到苹果公司的意见，并希望他们明确说明到底哪些做法是允许的，哪些是不允许的。”

Paddle 软件开发工具包（SDK）的一个版本让应用程序制造商可以通过一个“立即升级”按钮向用户提供按月或按年的订阅服务。该按钮链接到 Safari 浏览器中一个由 Paddle 托管的网页上，该网页有多个支付选项，包括 Apple Pay 和 PayPal。在处理完付款后，用户将返回到应用程序中。

RevenueCat 是一家为 iOS 开发者建立管理客户订阅的工具的公司，其首席执行官亚库布・爱丁（Jacob Eiting）表示，他们也在开发一个基于浏览器的支付系统，开发人员可以在应用程序中添加该系统，而不必建立自己的系统。他在一封电子邮件中表示：“真正神奇的是，开发者将得到一个可移植的链接，他们可以整合在外部营销材料中，或者整合在应用程序中，使用我们的 SDK 就可以立即解锁访问。我们假设，开发者仍将被要求在他们的应用程序内使用苹果的 IAP，但你现在将被允许连接到外部付费墙。”

Paddle 公司的 CEO 也认同这个假设。欧文斯表示：“我认为这将是一种情况，如果你想提供一个苹果平台外的应用内购买机制，你必须要同时提供苹果的应用内购买机制。”

目前为止，苹果尚未更新其 App Store 商店指南，该文件决定了开发者在 iPhone 应用程序中可以做什么和不可以做什么。所有的 iPhone 应用程序和更新都要经过一个名为“应用程序审查”的过程，苹果公司的员工有权拒绝那些不符合苹果公司规则的应用程序上架。

法官表示，苹果必须允许客户离开其生态系统，在开放网络上购买虚拟商品。但这并不妨碍苹果对其商店进行其他政策调整，比如开发一种新的方式，对发生在平台之外的 iPhone 应用交易收取费用。这正是苹果首席执行官蒂姆・库克（Tim Cook）在审判期间的证词中提出的一种可能性。

库克在今年 5 月表示：“如果没有应用内购买，我们将不得不想出另一个系统来为开发者开具发票，而我认为这将是一个混乱的局面。”

苹果拒绝发表评论，但是该公司在庭审中辩称，App Store 确保了用户的隐私和安全。苹果公司总法律顾问凯特・亚当斯（Kate Adams）在 9 月表示，Epic Games 一案的裁决是一个“巨大的胜利”，该公司对法院认定苹果公司不是垄断者表示欢迎。

对苹果和消费者的影响

部分华尔街分析师认为，新的裁决对苹果公司产生的影响非常有限，但是的确会有所影响，可能会导致苹果的收入减少 4% 左右，因为非平台计费将被更多地用于昂贵的软件订阅上面。

爱丁表示，Eiting 说，苹果的变化可能不会对开发者产生巨大的财务影响。他认为，如果用户必须进入一个外部网页，即使应用程序可以链接到该网页，但是他们完成购买的可能性就会降低。此举也可能惹恼用户，因为他们将不得不单独管理订阅，而无法在 iPhone 的设置中统一管理。

其他支付系统将向开发者收取比苹果更少的费用，同时仍提供便利，如管理和取消订阅，以及提供对销售趋势的分析。

欧文斯称，Paddle 将从总购买量中抽取 5% 至 10%，低于苹果公司的 15% 至 30%，同时仍将处理国际税收和客户支持等幕后问题。这种成本节省最终将体现在消费者的购买价格上。

如果苹果要求带有直接计费链接的应用也提供应用内购买选项，那么开发者将有降低服务价格的动力。例如，如果用户在 App Store 中订阅音乐服务，开发商可能会收取 9.99 美元/月的费用，因为苹果会从这些购买中抽成，但如果用户点击链接直接在服务网站上订阅，则每月只收取 6.99 美元。欧文斯说道：“我们将建立一个竞争性的应用内购买解决方案，我的意思是，即使是最小的交易，我们也可以用这些交易价值的 10% 来做这件事，然后再把价格向下调整。”

Epic Games 的首席执行官蒂姆・斯威尼（Tim Sweeney）周四在一条推特上向 Paddle 表示了祝贺，正是 Sweeney 针对苹果的诉讼导致了这次改变。