四大竞争对手呼吁欧盟对谷歌采取行动：阻止谷歌成为默认搜索引擎

北京时间 10 月 8 日晚间消息，据报道，四家知名的搜索引擎呼吁欧盟委员会对谷歌采取进一步的反垄断行动，称谷歌在 Safari 和 Firefox 等网络浏览器上的默认地位，使其获得了不公平的竞争优势。

谷歌的这四大搜索引擎竞争对手分别为 DuckDuckGo、Ecosia、Lilo 和 Qwant，它们在致欧盟委员会的一封公开信中敦促立法者结束谷歌在网络浏览器上“默认搜索引擎”的地位，要求谷歌允许用户更容易设置或切换到替代搜索引擎。

DuckDuckGo 首席执行官（CEO）加布里埃尔・温伯格（Gabriel Weinberg）称，谷歌让用户更换搜索引擎变得“不必要地”困难，以此来遏制市场竞争。对此，谷歌尚未发表评论。

众所周知，谷歌搜索引擎是谷歌自家浏览器 Chrome 的默认搜索引擎，而 Chrome 占据了大约 69% 的市场份额。与此同时，谷歌还与苹果和 Mozilla 两家公司达成了数十亿美元的协议，使谷歌搜索也成为了这两家公司浏览器的首选搜索引擎。

以下为这封公开信（今日刚刚公开）的内容摘要：

我们欢迎欧盟委员会的《数字市场法案》（DMA，去年 12 月推出草案），但 DMA 未能解决搜索市场最突出的障碍：谷歌的默认搜索引擎地位。如果 DMA 不能解决这一根本问题，我们认为现状将继续下去。

为了回应欧盟委员会的 Android 反垄断裁决，谷歌实施了一个偏好菜单，让用户在设置 Android 设备时选择他们的默认搜索。但是，尽管最近发生了一些变化，但由于其局限性，我们认为这不会在很大程度上改变谷歌的市场份额。

因此，DMA 亟需调整，以防止谷歌继续压制搜索引擎竞争。具体而言，DMA 应该在法律上规定“设立搜索引擎偏好菜单”的要求，禁止谷歌获得操作系统和浏览器的默认搜索引擎接入点。

此外，DMA 还应该确保，除了允许用户在初始登录时选择首选搜索外，还可以通过竞争对手搜索引擎 App 或网站的提示，随时进行一键切换。这些行动最终将对搜索引擎市场的竞争产生重大影响，并确保消费者在网上有真正的选择。