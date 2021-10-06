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谷歌推出第二代 Nest Cam 网络摄像头：645 元起，具有机器学习能力

2021/10/6 9:03:37 来源：IT之家 作者：冷泉 责编：冷泉
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IT之家 10 月 6 日消息 谷歌于 10 月 5 日推出了第二代 Nest Cam 网络摄像头。这款产品采用有线供电的方式，外观设计适合与家居装修搭配，提供四种颜色可选，售价 99.99 美元起（645 元人民币）。

这款摄像头不仅提供视频监控能力，同时内置处理器的机器学习能力是上一代的 10 倍，增强了 HDR 视频的录制质量。摄像头可以智能检测人、动物、车辆等，并向用户远程发送警报。谷歌表示，产品支持自动生成 3 小时时长的历史记录功能，挑选重要事件剪辑拼接。产品还可以创建活动区域（Activity Zones），使摄像头重点关注该区域的信息。

IT之家了解到，这款摄像头需要结合 Google Home App 进行使用，通过 WiFi 联网。如果设备掉线，还支持本地保存一部分视频。谷歌为 Nest Cam 摄像头提供“Nest Aware Plus”订阅服务，支持 60 天精华视频历史记录查看，以及 10 天内的全年侯视频回放。两种回放均包含人脸检测数据。

价格方面，谷歌第二代 Nest Cam 网络摄像头普通版本 99.99 美元，枫木底座版本 119.99 美元（约 773.94 元人民币）。

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关键词：摄像头谷歌

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