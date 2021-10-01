法拉第未来：FF 汉福德工厂的生产设备安装准备工作全面提速，力图交付 FF 91

IT之家 10 月 1 日消息 法拉第未来在上市时宣布 FF 91 汽车 12 个月内量产和交车。近日，法拉第未来（Faraday Future）方面表示，随着 FF 近期完成在纳斯达克上市，FF 汉福德工厂的生产设备安装准备工作已经全面提速。

目前汉福德工厂建设投产的全部资源已经到位，为实现在今年 7 月完成合并上市后 12 个月内交付 FF 91 的生产目标，FF 正在全力推进汉福德工厂的施工和设备安装准备流程。

IT之家了解到，续航方面，法拉第未来宣称其离子电池电芯的能量密度是其他量产电动车电池的两倍左右，续航里程按照最严格的美国 EPA 标准为 378 英里（合 608 公里），略低于特斯拉 Model S；按照欧盟 NEDC 标准约为 700 英里（合 1126 公里）。

动力方面，FF 91 内置模块化的可变电驱动底盘架构，搭载一台马力高达 1050 匹的驱动电机，峰值扭矩超过 1800Nm，2.39 便可完成百公里加速。

另外在自动驾驶方面，FF 91 共添加了 36 个不同类型的传感器，包括 1 个激光雷达、10 个摄像头、12 个超声波传感器和 13 个雷达。至于实际表现，还得看交付后实车的表现，智车派也会持续关注。