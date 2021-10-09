亚马逊与两名售假大 V 和解：被永久禁止在亚马逊销售

10 月 9 日消息，近日，亚马逊宣布与两名美国“意见领袖”凯利・菲茨帕特里克（Kelly Fitzpatrick）和萨布丽娜・凯利・克雷奇（Sabrina Kelly Krejci）达成和解协议。

此前，这两名“意见领袖”利用 TikTok、Instagram 和 Facebook 等社交媒体平台，推广在亚马逊商城和其他在线购物网站售卖的假冒奢侈品牌产品，并诱导顾客购买。

在 2020 年 11 月亚马逊向美国华盛顿西区地方法院提起的诉讼中，亚马逊表明，这些不良行为者合谋在社交媒体网站上推广假冒奢侈品牌产品，并将顾客引流至亚马逊商城的产品链接，通过看似普通、非侵权的产品，来规避亚马逊商城的防假冒措施，实则向顾客配送他们在社交媒体上推广的假冒商品。

作为和解协议的一部分，Fitzpatrick 和 Kelly-Krejci 将向亚马逊支付和解金，这笔款项将会捐赠给慈善机构，包括国际商标协会（INTA）的消费者意识教育活动“Unreal”，该活动旨在向 14 至 23 岁的年龄层宣传知识产权的重要性。

Fitzpatrick 和 Kelly-Krejci 也同意全面、无条件地配合亚马逊对其余被告、供应商以及参与推广和销售假冒产品的其他不良行为者的调查和法律行动。

亚马逊全球打假团队负责人 Kebharu Smith 表示：“我们很欣慰，这次和解让售假者意识到他们的行为所造成的伤害，并愿意为后续的调查提供帮助。而且，慈善机构也将从支付的和解金中受益。这一事件也表明，亚马逊会持续努力，找到潜在的不良行为者，并追究他们的法律责任。”

根据和解协议书，未经亚马逊明确的书面授权，Fitzpatrick 和 Kelly-Krejci 将被禁止在未来直接或间接地在亚马逊商城进行营销、宣传、引流、推广或销售任何种类的产品。

与此同时，他们也为自己的不良行为道歉。Kelly-Krejci 表示：“很感谢能够有机会解决这一纠纷，并向亚马逊提供协助。”Fitzpatrick 补充道：“我也想提醒其他在社交媒体上从事此类行为的人，这些行为会带来严重后果。”