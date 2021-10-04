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亚马逊偷跑英特尔酷睿 i9-12900K 等 Alder Lake CPU，定价不菲

2021/10/4 10:23:16 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
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IT之家 10 月 4 日消息 荷兰、法国和英国等市场的亚马逊商城已开始陆续上架英特尔 12 代酷睿 CPU。

从此前爆料来看，预计英特尔将于 11 月 4 日推出其 K/ KF 后缀的 Alder Lake-S 台式机处理器，目前还有一个月时间。此外，12 代酷睿预计将于 10 月 28 日开始预售，因此我们预计很快会有更多零售商提前上架。

从荷兰亚马逊标价来看，16 核的 i9-12900K 为 847 欧元（约 6335.56 元人民币），包含 21% 的增值税，KF 版本稍微便宜一些，而其他市场定价同样不低。

此外，英特尔酷睿 i7-12700K  为 641 欧元（约 4794.68 元人民币），而 i5-12600K 为 324 欧元（约 2423.52 元人民币），预计国行版本稍低一些。

从商品信息来看，酷睿 12900K 默频为 3.2 GHz、12700K 为 3.6 GHz，12600K 为 3.7 GHz，但这些数据与传闻中大核基本频率并不匹配，因此我们也无法得知英特尔是如何计算大小核频率的。

IT之家提醒，欧洲市场是高价区，相比美国等地会有相当高的溢价。

▲ 英国

▲ 法国

▲ 法国

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关键词：英特尔亚马逊

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