部分英国手机用户收到安装俄罗斯应用的通知，三星致歉

IT之家 10 月 9 日消息 近日，部分英国的三星手机用户收到了已下载俄罗斯政府规定的应用程序的通知，对此三星表示这是一个错误通知，并对此道歉。三星称出现了技术错误，并表示没有安装俄罗斯的应用程序。

据 BBC 报道，三周前，安德鲁-埃德曼斯从亚马逊市场购买了一部二手三星 Galaxy Z Fold2 手机，之后收到了固件更新的提醒。固件更新安装完成后，他注意到更新内容中的字样：“作为执行俄罗斯联邦政府 2020 年 11 月 18 日第 1867 号法令要求的一部分，增加了强制性应用程序的下载。其中一些应用程序只有在设备重置为出厂设置时才能安装。”

由于担心，埃德曼斯联系了三星，三星承诺在 48 小时内给予答复。但他之后并没有收到回复，于是四天后再次给三星打电话。最后，一名技术人员远程访问了其手机，并表示他以前从未见过，之后该问题被上报到三星总部，埃德曼斯最终被告知这是一个“通知错误”。

三星告诉 BBC：“我们可以确认，由于技术错误，信息的措辞是不正确的，有限数量的英国客户会收到。收到的升级是英国特有的，没有来自俄罗斯的第三方应用程序被安装在设备上，或有机会进入设备本身，我们对由此造成的任何不便表示真诚的歉意。”

IT之家了解到，俄罗斯在今年 4 月通过了一项法律，规定在该国销售的智能手机、电脑和智能电视安装正常软件的俄罗斯替代软件，其目的是帮助俄罗斯软件公司推广其软件。此后，三星通过固件更新将这些应用程序添加到其在俄罗斯的智能手机上。