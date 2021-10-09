芯片短缺，全球第四大汽车制造商 Stellantis 预计今年汽车产量将减少 140 万辆

10 月 9 日消息，据国外媒体报道，全球芯片短缺影响了由菲亚特克莱斯勒（FCA）和标致雪铁龙集团（PSA）合并而成的 Stellantis 的汽车产量。Stellantis 预计，今年的汽车产量将减少 140 万辆。

自 2020 年下半年以来，芯片短缺问题就成为半导体行业的主旋律。目前，该问题已对全球汽车制造商造成冲击，其根源是汽车制造商与消费电子行业争夺芯片供应等诸多因素。

全球芯片短缺迫使包括 Stellantis、福特和通用汽车在内的全球汽车制造商关闭工厂、削减产量。据外媒报道，Stellantis 位于欧洲和美国的几家工厂都停止了运营。

据悉，标致雪铁龙与菲亚特克莱斯勒于 2019 年 10 月份正式宣布合并，双方在合并后的公司中各持有 50% 的股权。2020 年 7 月，这两家公司同意将合并后的的新公司命名为 Stellantis。

2021 年 1 月 4 日，标致雪铁龙与菲亚特克莱斯勒股东投票通过了双方合并创建 Stellantis 的事宜。2021 年 1 月 16 日，这两家公司合并完成，Stellantis 开始运营。

2021 年第一季度，由于全球芯片短缺，Stellantis 的实际产量与此前计划的产量相比减产了约 11%，即减产约 19 万辆。

意大利 FIM-CISL 表示，今年前 9 个月，Stellantis 在意大利共生产了 31.9 万辆汽车，较去年同期增加 11%，但 2021 年全年的产量将难以与去年的 46.1 万辆相比。