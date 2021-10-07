全球芯片短缺，宝马汽车第三季度销量下降

IT之家 10 月 7 日消息 据《华尔街日报》报道，今日，在芯片短缺影响全球汽车生产之际，宝马汽车公司宣布第三季度汽车销量下降。

宝马汽车表示，第三季度，宝马（BMW）、MINI 和劳斯莱斯（Rolls-Royce）汽车全球销量同比下降 12%，至 593189 辆。

需要注意的是，宝马集团今年前九个月汽车销量达 190 万辆，增长 18%。

宝马汽车表示，由于半导体元件短缺，公司已针对性地对生产进行调整，但预计供应情况仍将困难，并称不排除未来几个月销售受影响的可能。