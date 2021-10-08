英特尔 CEO：由于脱欧，我们不考虑在英国建芯片厂

10 月 8 日消息，美国芯片制造商英特尔首席执行官帕特・盖尔辛格（Pat Gelsinger）表示，由于英国退欧，该公司不再考虑在英国建芯片厂。

盖尔辛格表示：“在英国脱离欧盟之前，我们会考虑在这个国家建厂。但英国退欧后，我们正在关注欧盟其他国家，并希望得到欧盟的支持。”

英特尔希望在全球芯片供应短缺危机重创汽车和其他商品供应的情况下提高产能。英特尔是全球最大的半导体制造商之一，该公司表示，这场危机表明，美国和欧洲在芯片制造需求方面过于依赖亚洲。

英特尔将在未来 10 年投资高达 950 亿美元，用于在欧洲开设和升级半导体工厂，并提高其在美国的产量。盖尔辛格此前表示，该公司“绝对会在英国寻找可供考虑的厂址”，但他表示，英国退欧改变了这一点。

他说：“我不知道我们是否会在英国找到更好的地方，但我们现在收到了大约 70 份关于欧洲各地选址的建议书，这些建议书可能来自 10 个不同的国家。我们希望能在今年年底前就选址达成协议，并获得欧盟的支持。”

微芯片是从汽车到洗衣机等数百万种产品的关键部件，但由于需求激增和供应链问题，今年微芯片始终供不应求。这导致了汽车和电脑等流行商品的短缺，并推高了价格。盖尔辛格预计，明年情况将“逐步”改善，但在 2023 年之前不太可能企稳。

英特尔扩张之际，半导体市场的整体规模有望在未来 7 年翻一番以上，达到 8000 亿美元左右。

英特尔还希望从美国和欧洲获得补贴，这些国家的政界人士认为，对亚洲芯片的过度依赖可能会威胁到国家安全。如今，美国的半导体产量只占全球的 12% 左右，而三星和台积电占全球供应量的 70%。盖尔辛格认为：“任何人都不应过于依赖他人，这显然是全球平衡供应链的动机之一。”

英特尔将继续外包部分芯片制造业务，但最终希望大部分产品在内部生产。不过，参与芯片制造并不容易。芯片制造在亚洲仍然便宜得多，英特尔的竞争对手也在继续扩张。作为全球最大的半导体代工企业，台积电承诺将在未来 3 年斥资 1000 亿美元扩大产能，三星也将投资 2050 亿美元。

盖尔辛格表示，他相信英特尔仍能重新获得领先优势。他说：“这是我们在美国创造的一个行业，英特尔是把硅引入硅谷的公司。我们知道，这个行业有许多非常棒的公司，它们资本充足，不断加大投资和创新，但我们必须重新获得无可置疑的领导权。”