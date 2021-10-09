壁仞科技：首款高端通用 GPU 国产芯片 BR100 交付流片，采用 7nm 工艺

IT之家 10 月 9 日消息 通用智能芯片初创企业壁仞科技今天宣布，首款通用 GPU——BR100，于近日正式交付开始流片，预计将于明年面向市场发布，这意味着国内通用高端芯片研发取得突破。

壁仞科技称，首款通用 GPU——BR100 性能参数对标当前国际最领先的同类产品，是国内首款具有国际竞争力的通用 GPU，这将大大提升中国高端芯片的自给率，帮助实现自主、安全和可控梦想。

壁仞科技本次交付流片的通用 GPU——BR100，具有高算力、高通用性、高能效三大优势，采用先进的 7 纳米制程工艺，完全依托壁仞科技自主原创的芯片架构，集合了诸多业界最新的芯片设计、制造与封装技术。

IT之家获悉，搭载壁仞科技 BR100 芯片的系列通用计算产品，主要聚焦于人工智能训练和推理、通用运算等众多计算应用场景，将弥补人工智能应用的高速发展带来的巨大算力缺口，可广泛应用于包括智慧城市、公有云、大数据分析、自动驾驶、医疗健康、生命科学、云游戏等领域。

壁仞科技创立于 2019 年，致力于研发原创性的通用计算体系，建立高效的软硬件平台，同时在智能计算领域提供一体化的解决方案。从发展路径上，壁仞科技将首先聚焦云端通用智能计算，逐步在人工智能训练和推理、图形渲染等多个领域赶超现有解决方案，实现国产高端通用智能计算芯片突破。截至 2021 年 3 月，壁仞科技已完成 B 轮融资，总融资额超 47 亿元人民币。