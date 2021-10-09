抖音、京东等 20 家新电商平台联合发布《中国新电商行业健康发展倡议书》：服务国家发展，助力共同富裕等

IT之家 10 月 9 日消息 据中国经济网报道，今日，以“新经济 新业态 新发展”为主题的首届中国新电商大会在吉林长春举行，大会期间，抖音、京东、多点等 20 家新电商平台企业联合发布《中国新电商行业健康发展倡议书》（以下简称《倡议书》）。

据介绍，该《倡议书》提出五点倡议：

服务国家发展，助力共同富裕

要积极融入时代进程，服务国家发展战略，努力发挥新电商行业优势，在推动实现“双循环”发展格局、缩小城乡区域发展差距、助推乡村振兴、实现共同富裕上作出新贡献。

诚信守法经营，共建网络生态

要自觉践行社会主义核心价值观，落实企业主体责任，坚持文明用网、文明上网、文明兴网，坚守法律底线，做到诚信守法经营，努力营造天朗气清的网络生态。

提高服务品质，满足美好生活

要提高服务品质，创新服务模式，努力提供更多品质好、价值高、价格优的产品，引导消费者理性消费、健康消费、快乐消费，不断满足人民群众日益增长的美好生活需要。

深化创新驱动，引领行业发展

要洞察技术发展趋势，积极参与 5G、大数据、云计算、人工智能等信息技术产业，赋能产业升级，优化经营模式，不断提升行业创造力、创新力，引领行业绿色健康发展。

加强行业自律，接受社会监督

要认真遵守国家法律法规和行业发展规范要求，自觉抵制不良行为，建立健全违法和不良信息处置机制，防范信息安全风险，畅通投诉举报渠道，主动接受社会监督。

IT之家了解到，在大会上，新电商平台企业代表们呼吁，要携起手来做网络正能量的传播者、遵纪守法的践行者、守正创新的探路者，大力营造清朗网络空间，共同推动新电商行业健康规范持续发展。