亚马逊：约 3000 个中国卖家账号被封，不影响整体中国卖家业务

9 月 17 日下午消息，今日，亚马逊全球副总裁、亚马逊全球开店亚太区执行总裁戴竫斐在接受媒体采访时，回答了关于亚马逊关闭中国卖家账号的相关问题。

据其透露，去五个月亚马逊关闭了约 600 个中国品牌的销售权限，涉及这些品牌的约 3000 个账号，其中包括一些大型卖家。

约 3000 个中国卖家账号为何被关闭？

被问及关闭原因时，戴竫斐表示，“这些卖家都有多次的、反复的、严重的滥用评论的行为以及有许多种其他的违规行为，在过去的一段时间，亚马逊对这些卖家进行过多次警告，以及他们有多次申诉的机会，甚至恢复了一些我们停用过的账号，但是这些卖家持续的违规，所以我们决定终止与这些卖家的合作关系。”

她同时也澄清，此次卖家账号事件也有许多误传的消息，首先亚马逊作为以客户为中心的企业，希望评论能够最真实的、最准确的给到消费者，让他们做出最正确的购物决定。一直以来亚马逊都严厉禁止滥用评论以及虚假评论的行为，并有非常明确的政策告诉卖家什么样的行为属于违规行为。其次，亚马逊不会轻易地做出对卖家账号的关闭或者是停用的决定，一直以非常审慎的态度对卖家账号的处理。

据介绍，亚马逊对于违规账号处理的流程包括：

首先，如果一个卖家账号因为违规行为被停用，亚马逊会为卖家提供申诉机会，如果这个卖家能够证明亚马逊判断有误，或者他们的违规行为只是暂时的或无意失误，并提供如何避免未来再次违规的方案，亚马逊会让这些账号恢复正常运营。

如果一个卖家账号被确认为反复的、多次的、故意的违规，亚马逊便会对卖家的账号采取措施，关闭他们的销售权限，也可能会关闭这个卖家的其他账号，最严重的情况下会停止与这个品牌的合作。

如果卖家提出申诉成功了，账号里的资金会按照正常的流程退还给卖家。如果申诉不成功或者卖家不进行申诉，账号内的资金会被暂时冻结，冻结周期为 90 天，冻结资金将会用来承担这个卖家向客户的退款退货、赔偿等费用，以及这个卖家其他未支付的费用。

在这 90 天以后，卖家如果没有其他的犯罪、违法违规行为，就可以按照正常的流程通过身份的验证就能够把他们的资金取回。以上是一个完整的流程。

“如果有犯罪或者是违法违规的行为，我们会进行个案处理，因为可能适用不同的法律法规。”戴竫斐表示，在库存方面，库存的移除是没有冻结周期的，除非被发现有销售违法的产品，在这个之外，卖家可以进行正常的库存产品移除的动作。

是否会影响中国卖家在亚马逊上的发展？

这次亚马逊关闭中国卖家 600 多个账号，是否会影响中国卖家整体的业务？

戴竫斐指出，这些账号被封并没有对整体中国卖家在亚马逊上的发展造成任何的影响，过去几个月内中国卖家在亚马逊上的销售额并没有发生任何改变，依然持续保持健康快速的成长 —— 中国的业务在亚马逊整体销售额占比并没有改变。

“我们有更多中国诚信的卖家，持续为消费者提供好的选品、好的服务。我们希望与少数违规卖家停止合作，能够更好地维护，不仅维护消费者权益，也是能够保证中国整体卖家在亚马逊上有好的营商环境，并且维护中国品牌在全球的声誉。”

戴竫斐同时提到，这次封号事件以及在所有对账号的处理方式上，亚马逊的规则和政策是全球一致的，“所以不论是卖家规模的大小或者来自哪一个国家，我们都是一视同仁的。这些账号的处理并不涉及任何其他外在因素，包括政治因素，这是非常确定的。”

数据显示，2020 年亚马逊头部卖家中 42% 为中国卖家，亚马逊美国网站上的中国跨境电商占比已达 63%。

为了解决企业出海时遇到的风险与挑战，亚马逊今日也宣布，将在杭州建立亚马逊全球的第一个卖家培训中心，借此为更多的企业提供帮助，提升精细化的运营能力。

亚马逊全球开店亚太区市场部高级总监庹晓骅表示，亚马逊对中国跨境电商发展非常有信心，在杭州建立培训中心就是其中一个体现，未来会有越来越多的投资在中国。