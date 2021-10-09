汽车缺芯问题调查：车企缺芯苦，用户买车难

汽车缺芯问题日益严重，现在想买台车都不容易了！

今年以来，受海外疫情、自然灾害、火灾等影响，部分汽车芯片的供应受到明显影响，导致车企频繁被迫停工，车辆产能不足，并最终影响到了终端销售环节。

据报道，因为缺车，多个汽车品牌不仅降低了终端优惠幅度，延长了交车周期，甚至还带动了二手车行情的上涨。部分热销品牌 4S 店把展车和试驾车也卖了出去，导致用户到店后竟无车可看，无车可试…

现阶段市场销量最大的车型多为燃油车，所以网络上相关报道多反映了燃油车市场的现况。那么以特斯拉、“蔚小理”为代表的智能电动汽车在这场汽车缺芯潮中又受到了怎样的影响呢？

就在国庆前后，车东西团队在北京、成都、山东潍坊三地走访了多家销售门店，获得了新老电动车企在销售端的第一手资料。

01.蔚来卖出展车 小鹏 P7 提车周期长了 10 倍

国庆假期前夕，车东西来到位于北京市枫蓝购物中心内的蔚来汽车展厅，该展厅内摆放着一辆蔚来 ES8 和一辆蔚来 ES6。

车东西前往该门店的时间是晚上 8 点钟左右，正是商场里热闹的时候，但该门店内除了两位销售人员外，当时没有其他顾客看车。在大约 20 分钟后，有两位顾客到店准备进行之前预约好的试驾。

其中，ES8 的车门可以打开，进店的顾客可以上车进行体验，但是旁边的 ES6 的车门被锁起来。当车东西询问是否可以体验上车体验 ES6 时，销售人员称该车已经售出，所以就不能再让顾客上车体验。

▲ 店内的 ES6 展车贴上了此车已售

据了解，这台 ES6 属于展车，是被该店的销售人员所购买，所以该车最终的开票价格相比于新车的价格会更低，但是这位蔚来销售人员车主并未透露真实成交价。

随后，车东西向蔚来的销售人员表示了近期有购车的意愿，蔚来的销售人员称目前只有部分车型有现车，并且都是已经选配好的，但是也比较紧俏。如果用户自己在蔚来汽车官网上进行个性化配置下单的话，则需要等一个月左右才可以提车。

蔚来的销售人员表示，目前由于芯片短缺，工厂产能不足，所以导致车辆的生产周期变长，提车时间也随之延后。当车东西向该位销售人员询问车辆短缺的情况何时才能缓解时，该名销售人员表示并不清楚。

车东西从蔚来 App 上发现，目前蔚来 ES8、ES6、EC6 三款车型均显示预计在锁单后 8 周左右提车，而官网显示蔚来的首款轿车 ET7 将于 2022 年第一季度陆续交付。

车东西从某蔚来汽车的论坛上发现，前两年蔚来车主们从锁单到提车的时间大概在一个月以内，甚至有车主表示当时仅需两周便可以提车。

▲ 蔚来汽车官网截图

由于正值购车的“金九银十”购车季，车东西向蔚来的销售人员询问了目前的优惠情况。

蔚来的销售人员表示，如果现在订车的话，购车款内的 20 万可以享受免息贷款，但这个优惠活动在国庆假期后可能就结束。

蔚来传播高级总监马麟曾发微博并配图称全国很多地区的蔚来展厅的展车都卖光了，图片中多地的蔚来展厅竟没有展车可展。

在四川省乐山市和眉山市的某家蔚来展厅，由于展车全部卖光，蔚来的销售人员只得在展厅内摆放蔚来的汽车模型来给顾客介绍车辆。

▲ 蔚来某展厅用车模代替展车

除了蔚来之外，车东西还走访了成都的小鹏汽车交付中心。

相比于蔚来，小鹏汽车的展厅内的展车相对比较齐全，店内的顾客也相对较多。在车东西在店的这段时间里，店内的大多数顾客都只是进店转转，主动找小鹏销售人员了解详细情况的顾客只占少数。

该展厅算是成都市内较大的小鹏汽车展厅，也是成都地区唯一的小鹏汽车交付中心，展厅内有今年 7 月上市的小鹏 G3i、小鹏 P7 以及 P7 的鹏翼版，并且都可以上车体验，并没有展车已售出的情况。

但是，刚刚上市的小鹏 P5 并没有出现在展厅内，小鹏汽车的销售称目前在整个成都，小鹏 P5 都只有几辆并且是在成都的各个小鹏汽车展厅巡回展出。

▲ 成都某小鹏展厅

小鹏的销售人员向车东西表示，目前 G3i、P5、P7 三款车型均没有现车。其中，小鹏 G3i 的预计交车时间在 10 周至 12 周左右，小鹏 P5 的预计交车时间则更长，该销售表示如果现在预订小鹏 P5 的话，春节之前能提到车就算很不错了。

▲ 小鹏 G3i

相比于 G3i 和 P5 这两款今年发布的新车，小鹏 P7 的交车时间并没有缩短。

小鹏汽车的销售称，由于目前小鹏 P7 的订单量太多，产能跟不上，之前小鹏 P7 的交付时间大约为 1 周左右，而现在需要 10 周才能提到车。

成都地区的消费者似乎更偏爱小鹏 P7 这款车型，在成都街头经常可以碰见小鹏 P7，车东西在成都甚至还打到过一辆小鹏 P7 网约车。

▲ 车东西在成都打到的小鹏 P7 网约车

至于“金九银十”购车季的优惠活动，小鹏的销售表示，目前小鹏 G3i 和小鹏 P5 这两款车型没有任何优惠，而小鹏 P7 在国庆假期期间有 5000 元定金抵 10000 元车款的优惠活动。

小鹏汽车的销售人员向车东西介绍，目前小鹏在成都地区一个月的交付量在 500 辆左右，但是仍处于供不应求状态。并且其还表示小鹏汽车采用直销的销售方式，车辆具体交付时间用户可以参考小鹏汽车 App 上显示的预计交付时间，不存在积压库存车加价销售的行为。

从小鹏展厅出来，右手边便是特斯拉的展厅，展厅内只有零星几位顾客在看车，与小鹏汽车的展厅差不多，顾客都以随意转转为主，展厅内的选配室也没有顾客。

该展厅内有四台展车，均可以开门体验，也没有展车售出的情况。

车东西从特斯拉的销售了解到，目前在售的 Model 3 和 Model Y 两款车型该门店均没有现车。如果现在预订的话，Model 3 的最低配车型，也就是售价为 23.59 万元的标准续航版本的预计提车时间在 1 个月左右，而 Model Y 则需要更长的时间，提车时间在 1 个半月至 2 个月左右。

▲ 成都某特斯拉展厅

02.理想卖车少两俩雷达 欧拉白猫要等 3 个月

除了以上三家纯电车企外，车东西还联系了理想汽车的销售顾问，询问了目前车辆的库存情况以及预订情况。

理想的销售人员表示，目前，北京地区理想 ONE 车型的所有配置和所有颜色均没有现车，如果现在订购的话，交车时间大约在 8 至 10 周左右，而理想汽车 App 上显示的交付时间也在 8 至 10 周左右。

▲ 理想汽车官网截图

为了应对芯片短缺的情况，理想汽车近日出台了“先交付后补装雷达”的新交付方案。

通过该方案，原定于 10 月至 11 月提车的用户可选择现车只装配 1 个前正向和 2 个后方毫米波雷达的版本，理想汽车将会从年底开始陆续为这批用户免费补装车辆剩余的两个雷达。

国庆假期前一天，理想汽车在清河万象汇的零售中心重装后重新开业，前来看车的顾客比较多，但是在理想门店对面的北汽极狐展厅就显得有点冷清。

同样位于清河万象汇一层的北汽极狐展厅的面积不大，展厅内只有一台阿尔法 S 的展车，并只有一位销售人员。

该销售人员告诉车东西，目前北汽极狐的阿尔法 S 的部分颜色有现车，现在下订单有 3000 元的优惠活动（2000 元意向金转车款），还送价值 5000 元的车辆商业险。如果自己选配车型的话，预计交车时间在 1 个月左右。

▲ 北汽极狐阿尔法 S

与此同时，车东西还联系到山东潍坊的某家欧拉 4S 店的销售经理，其表示目前该店欧拉全系都没有现车。如果要预订的话，欧拉好猫、黑猫车型需要大概 2 个月左右，而白猫车型则需要 3 个月左右才能提车。

该销售经理表示目前 4S 店缺车主要有三个原因。

其一是随着电动汽车的不断发展，像潍坊这样的二线城市里的消费者对于电动汽车的认可程度不断提高，充电等基础设施逐渐完善，电动汽车销量也不断增长。

其二是由于电动汽车的销量激增，厂家预计的产能无法满足销量，导致部分车型短缺。其三是由于上游电池供应商供货紧张而造成车辆紧缺。

虽然该欧拉 4S 店全系没有现车，但是目前在欧拉 App 上订车会有 4000 元到 9000 元不等的优惠，并且还有质保服务和免息优惠。

▲ 欧拉白猫

03.凯美瑞成稀罕物 大众提车最多等 3 个月

除了新能源品牌，车东西还走访了部分传统车企。

这些传统车企的情况跟新能源车企类似，要不就没有现车，要不就没有优惠，“金九银十”购车季的大促销更是没有。

车东西首先来到广汽丰田门店，店中展车齐全，从售价较低的雷凌到刚刚上市的“网红车”赛那均有，展厅内的顾客也基本上都围在赛那周围，其他车型似乎无人问津。

车东西主要向销售人员询问了相对畅销的凯美瑞、威兰达以及雷凌的情况。

▲ 广汽丰田展厅内几乎没有顾客

销售人员表示，目前店里整体的车辆库存较少，像威兰达、凯美瑞这种平时“随便买”的车型现在只有少量现车，而且都是较高配车型，或者较冷门颜色的车型。

除此之外，销售表示客户如果想能 100% 提到现车，最好就马上下订单，要不很容易被别的客户抢走。

像威兰达这款车型，目前该门店只有双擎版本的四驱车型有现车，而如果预订的其他配置的话则需要等待一至两个月的时间。

销售人员告诉车东西，目前展厅内只有雷凌有充足现车，而像凌尚、CH—R、汉兰达均没有现车，并且在第四代汉兰达推出后，第三代汉兰达还处于加价才能提车的状态。

除了广汽丰田之外，车东西还去到一汽大众的展厅。

一汽大众的展厅内展车充足，整个展厅被装得满满当当，迈腾、探岳、新宝来、以及刚刚上市的大型 SUV 揽境均有展车供进店顾客体验。

一汽大众的销售表示，目前，展厅内展出的所有车型在该 4S 店均有现车，并且部分车型还有一定程度的优惠，其中探岳车型有“高达”4 万元的车价优惠。

在芯片短缺的大背景下，相比于其他车企的门店，这家一汽大众 4S 店的优惠幅度实属罕见。

▲ 一汽大众 4S 店的顾客正在看车

除了传统的燃油车型外，车东西还询问了 ID.4 CROZZ 的情况，该名销售表示目前店内现车只有售价为 23.99 万元的长续航两驱版，其他车型需要在网上下订单预订。

一汽大众的官网上显示，ID.4 CROZZ 的预计交付时间为 1-2 个月，不同的车型交付的时间有一定差别。值得注意的是，ID.4 CROZZ 的最低配和最高配车型均显示受芯片等因素影响，此车型暂无预订资源。

除了 ID.4 CROZZ 外，ID.6 CROZZ 的部分车型在官网上显示的交付时间为 1-3 个月，其中售价为 23.98 万元的最低配车型预计在 2022 年 3 月交付，而售价为 27.88 万元的首发版官网上显示库存紧张。

▲ 一汽大众官网截图

除了一汽大众之外，车东西还询问了位于山东潍坊的某家上汽大众 4S 店的销售人员，该销售人员表示，目前在该家 4S 店里，像 POLO、桑塔纳这类售价较低的车型比较紧俏，这个月 POLO 的售价更是比上个月上涨了 5000 元左右。而像辉昂、途昂等售价相对较高的车型该 4S 店里的库存比较充足。

▲ 大众 POLO

上汽大众的销售人员向车东西介绍，由于芯片短缺、以及物价上涨等因素，目前平均订车周期从原来的半个月左右，增长至 1 到 2 个月，有的车型甚至需要等待 3 个月，优惠幅度也比同期有小幅度减少。

该名上汽大众销售人员预计现在这种现车少、等车长的现象将会持续半年左右。

04.结语：4S 店缺车将成为常态

相比于往年，由于受到全球芯片短缺的影响，今年的“金九银十”购车季显得成色不足，没有优惠、没有现车甚至没有展车，这都是之前让消费者和汽车零售商难以想象的。

根据咨询公司 AlixPartners 的最新数据，受芯片短缺影响，全球车企今年将减产 770 万台汽车，损失达到 2100 亿美元（约合 1.36 万亿元人民币）。

这样的全球性芯片短缺的情况将会一层层的影响到汽车的销售终端，以及消费者。“一车难求”的情况将会在芯片产能恢复之前持续笼罩整个车市。