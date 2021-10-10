罗技 799 元推出 MX Keys Mini 无线键盘：超薄简约、智能背光

IT之家 10 月 10 日消息 罗技在商用产品线中有多个系列，其中 MX 系列应该是大家最耳熟的产品。贯彻小型的剪刀脚键盘特点，在推出原版的 MX Keys 两年后，罗技发布了它简约版，名为 MX Keys Mini，国行定价 799 元。

这款键盘相比 MX Keys 取消了数字小键盘和编辑键，面积压缩 40%，而且提供了方向键、语音听写键、麦克风静音键、Emoji 表情符号键，整体的设计则是几乎如出一辙。

此外，MX Keys Mini 拥有比普通薄膜键盘更长的键程，打字手感还不错，而且还是静音设计，更适合办公室人群；而且自带智能背光，可在手指靠近时点亮，离开时熄灭，并支持根据照明条件智能调整背光强度，节省电量。

IT之家了解到，这款键盘支持 Android、ChromeOS、Linux、iOS 和 iPadOS 等多个平台使用，并且可以使用蓝牙或 USB 接收器配对最多三个设备，采用 USB-C 接口，并且支持快充，在开启省电模式之后，续航可达 5 个月。

值得一提的是，MX Keys Mini 提供了深灰色、粉红与银色，以及专门的 Mac 版本，附赠罗技 Pebble 鼠标以及限定时尚手袋。