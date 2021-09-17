海盗船推出 SABRE RGB PRO 无线游戏鼠标：26000 DPI，710 元

IT之家 9 月 17 日消息 海盗船（CORSAIR）今日正式推出了 SABRE RGB PRO 无线游戏鼠标。该产品采用轻量化设计，仅重 79g，同时搭载 RGB 灯光以及 26000 DPI 光电传感器。

这款鼠标外形简洁，采用右手人体工学设计，共计 6 个按键。鼠标专门针对多个海外电竞战队的需求打造，吸取了一线职业电竞选手的意见。鼠标拥有 SLIPSTRAM 无线技术，使得延迟低至 1ms，达到有线连接的水平。鼠标轮询率达到了 2000Hz，使得点击操作更快响应，满足专业需求

该产品搭载 5000 万次寿命的欧姆龙微动按键，使用了零间隙技术，确保按键手感清脆，提高触发速度。

性能方面，鼠标底部具有 100% PTFE 胶贴，传感器拥有高达 26000 DPI 的灵敏度、50G 加速度以及 650 IPS 的追踪速度，达到了旗舰级别的性能。此外，鼠标具有板载存储，可以存储多达 5 种预设。底部具有切换按键，支持蓝牙、2.4G 双模无线。

IT之家了解到，海盗船 SABRE RGB PRO 无线鼠标续航时间可达 90 小时，支持使用软件设定宏以及灯光效果。产品零售价 109.99 美元（约 709.44 元人民币），目前已经开售。