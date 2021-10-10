三星 Galaxy S22 Ultra 机模/渲染图曝光：异形后摄模组，全新外观

IT之家 10 月 10 日消息 三星预计于 2022 年初发布全新的 Galaxy S22 系列手机，将搭载 Exynos 2200 芯片。目前，产品的相关信心已经被多次曝光。此前，爆料者 @xleaks7 以及 CoverPigtou 在网上发布了 Galaxy S22 手机的金属机模，本周再次展现了旗舰 Galaxy S22 Ultra 手机的机模。

这款手机最大的不同便是后摄模组。从照片看出，手机后摄凸起不再与边框相连，而是独立悬浮。手机外壳也采用了全新设计，顶部、底部为平面，左右为半圆的弧形，预计将搭载曲面屏。

全新的 Galaxy S22 Ultra 预计将继续沿用上一代的后置四摄配置，最底部为潜望式长焦镜头，但是传感器规格目前未知，有望首发搭载三星 2 亿像素 CMOS 传感器 ISOCELL HP1。

手机正面没有展现更多的信息，看不出屏幕上下方的边框宽度，也没有展现前摄开孔位置。但是至少从正面看，S22 Ultra 与 S21 Ultra 的圆角屏幕有着很大的不同。

其它方面，Galaxy S22 Ultra 机模没有展现手机的接口、扬声器开孔等信息，但是音量、电源键位置与上一代相同，均位于右侧边框。IT之家了解到，Digit/OnLeaks 制作了这款手机的渲染图，可以看出手机底部留有 S Pen 手写笔位置，其采用内部收纳的方式，这与此前爆料者透露的信息相符。