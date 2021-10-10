首款安卓 16 手机预定，消息称谷歌 Pixel 6 系列将获 5 年 Android 更新

按照以往惯例，谷歌将继续在今年秋季（大概率依旧为本月）推出新一代 Pixel 旗舰 ——Pixel 6 系列，随着发布时间的日益临近，关于该机越来越多的外观和配置细节得到曝光，并有消息称该机将于 10 月 19 日开启预售，10 月 28 日正式开售。现在有最新消息，近日有外媒进一步带来了该机的更多细节信息。

据外媒最新发布的信息显示，与此前曝光的消息基本一致，全新的谷歌 Pixel 6 系列将依旧包括 Pixel 6 和 Pixel 6 Pro 两个版本，将会获得至少 5 年的 Android 更新支持。

除此之外，此前爆料达人 @OXIR 还透露，该机将出厂预装 Android 12 操作系统，结合最新的报道，意味着该机将连续获得 Android 13、Android 14、Android 15 和 Android 16 等版本的更新，也是第一款确认会升级到 Android 16 操作系统的旗舰手机。

其他方面，根据此前曝光的消息，全新的谷歌 Pixel 6 系列旗舰将会搭载新一代谷歌张量处理器（TPU），支持人工智能技术，能改善语音识别，并提高照片和视频的处理，有望让 Pixel 6、Pixel 6 Pro 成为迄今为止最快、最智能、最安全的 Pixel 手机。

Pixel 6 将配备一颗采用三星 GN1 主传感器的 5000 万像素主摄像头和一颗 1200 万像素索尼 IMX386 超广角摄像头，前置 800 万像素自拍镜头。而 Pixel 6 Pro 则在 Pixel 6 的基础上将增加一颗 4800 万像素的 4 倍长焦镜头，前置摄像头升级为 1200 万像素。此外，该机还将有望支持 33W 快充。

据悉，全新的谷歌 Pixel 6 系列将有望于今年 10 月正式发布，更多详细信息，我们拭目以待。