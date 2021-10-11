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这款小应用让微软 Win11 恢复为 Win10 经典右键菜单

2021/10/11 7:06:29 来源：IT之家 作者：玄隐 责编：玄隐
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IT之家 10 月 11 日消息 据 MSPoweruser 报道，微软 Windows 11 正式版已经发布，简化了右键上下文菜单，使其密度降低，将许多选项移至“显示更多选项”子菜单中。

这让不少用户感到抓狂，这里有一个简单的方法可以让 Windows 右键功能恢复。

IT之家获悉，你可以通过简单地设置这个注册表键值来获得旧的 Windows 10 上下文菜单，并重新启动文件资源管理器。

Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\CLSID\{86ca1aa0-34aa-4e8b-a509-50c905bae2a2}\InprocServer32]
@=””

恢复默认的 Windows 11 右键菜单：

Windows Registry Editor Version 5.00
[-HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\CLSID\{86ca1aa0-34aa-4e8b-a509-50c905bae2a2}]

Windows 11 Classic Context Menu v1.0 是 Sordum 团队的一个小应用程序，它可以自动完成该任务，并使其一键式开启。

它是一个小型和免费的便携式软件应用程序，也有命令行支持，这意味着你可以进一步开启自动化的过程。

要查看所有支持的命令行参数，请使用菜单-“命令行信息”按钮。

你可以从 Sordum 团队网站下载 Windows 11 Classic Context Menu 应用程序。

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关键词：Win11Win10微软

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