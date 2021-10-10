微软 Win11 全新右键菜单获开发者支持，WinRAR 已完成适配：无须再忍受二级菜单

IT之家 10 月 10 日消息 随着 Windows 11 正式版的到来，全新的开始菜单、通知中心和任务栏以及记事本、画图、收件箱等应用程序也进行了重新设计，并且引出了全新的右键菜单。

Windows 11 右键菜单是新版 Windows 最重要的改进之一，一改此前超长的子项排布，将用户不常用的功能统统移到了二级菜单中。

但事实上，相比此前用户有时需要滚动数十个选项才能找到重命名等命令的混乱，现在用户正面临一个更无语的问题，他们常用的软件功能需要点开二级菜单才能找到，这相比此前的操作逻辑更繁琐。

例如，大家多种常用的 App 都需要点开二级菜单“显示更多选项”条目才能找到对应的分组，包括发送到 QQ 这种工具类软件功能或显卡驱动类程序，甚至连压缩文件都需要二级菜单才能进行除打开之外的操作。

IT之家了解到，目前业界使用最广的 WinRAR 是一款用于管理压缩包文件的共享软件。其算法由作者尤金・罗谢尔研发，享有原创专利。而现在这款软件已成功支持 Windows 11 现化的右键菜单，感兴趣的小伙伴可升级到 6.10 beta 1 查看。

正如上图所示，你使用最新版 WinRAR 之后，在文件上右击时会出现一个新的 WinRAR 菜单选项，因此你再不需要通过“显示更多选项”来查找其他 WinRAR 功能。

在更新日志中，WinRAR 开发人员解释说，应用程序只能向 Windows 11 上的右键菜单添加顶部命令或子菜单，而且似乎还有一定的限制。

此外，7-Zip，一个免费的开源文件归档器，也有望获得对全新右键菜单的支持，但目前还没有更多消息。如果您等不及 7-Zip 更新，您可以下载 NanaZip 使用。

微软计划在 2022 年中期完成 Windows 11 的推广，预计届时类似目前这种右键菜单的新旧风格混杂现象将有所改善，而且还将带来其他多种新特性。