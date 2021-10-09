微软 Win10 OOBE 开箱设置体验开始提供 Win11 正式版升级

IT之家 10 月 9 日消息 据 Windows Latest 报道，Windows 11 正式版现在可用于支持的 PC，但只有一些用户在 Windows 10 上检查更新时才能看到下载新操作系统的选项。这是因为 Windows 11 正在分阶段推出，预计推送工作将在明年夏天结束。

根据支持文件，微软已经发布了一个名为“KB5005716”的 Windows 10 OOBE（开箱体验，初始设置体验）更新，以实现对 Windows 11 家庭版或专业版的新升级体验。然而，有一个问题是，这个过程需要用户重置设备或纯净安装 Windows 10。

事实证明，Windows 11 OOBE 升级过程是为运行最近的 Windows 10 版本 2004、20H2、21H1，甚至 21H2（预计本月晚些时候或下个月推出）的新设备设计的。当然，你需要互联网连接来下载 KB5005716 补丁更新。

KB5005716 补丁适用于最近的 Windows 10 版本 2004 或更高版本，它只在 OOBE 屏幕上下载，这意味着你不能从微软更新目录中手动下载它。

正如你在截图中所看到的，当你有活跃的互联网连接并安装了 KB5005716 累积更新时，你就可以在 OOBE 中选择 Windows 10 和 Windows 11。

IT之家提醒，这种方法只在支持的 PC 设备上工作，它对 Surface Pro X 等产品特别有帮助。

这是因为 ARM CPU 上不支持 Windows 11 升级助手，使用 Media Creation Tool 工具生成的 ISO 镜像不兼容 ARM64，所以只有两种方法在 ARM PC 上安装新操作系统 ——Windows Insider 计划和 OOBE（需要重置）。

因此，如果你重置任何支持的 PC 硬件，OOBE 体验将下载一个累积更新，其中包括“升级到 Windows 11”功能。这将允许设备在初始设置体验期间下载 Windows 11，设备将直接启动到桌面。

KB5005716 将应用于 Windows 10 OOBE 过程中，需满足以下条件：

你的设备得到官方支持。

在 OOBE 过程中，互联网连接是可用的。

你的 Windows 10 版本 2004 伴随 KB4586781（Build 19041.630）和可选更新 KB4580364（Build 19041.610）。如果你的版本是 20H2 或更高版本，不需要额外的更新。

当然，Windows 11 OOBE 升级过程不一定对每个用户都有效，所以如果你的 PC 不是 ARM 系统，想要更快安装 Windows 11，可以立即下载 Windows 11 ISO 镜像并执行原地升级或纯净安装。