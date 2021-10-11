阿联酋突然解禁苹果 FaceTime 语音视频通话，iPhone/iPad 等设备可用

IT之家 10 月 11 日消息 据 Apple Insider 报道，苹果 iPhone 和 iPad 等设备上的 FaceTime 已经在阿拉伯联合酋长国全面运行，该地区在过去十年中一直坚持封锁苹果的这款视频聊天服务。

自 FaceTime 推出以来，该服务在阿联酋的使用率一直很低，该国家电信和数字政府监管局阻止 Skype 和 WhatsApp 等互联网通话应用在其境内运行。

然而，近期美联社发现，阻止 FaceTime 语音和视频通话的典型封锁显然已经解除，在该国境内和与外国联系人的通话都能获得高质量的视频和音频。

目前还不清楚这些电话不受阻碍地通过的确切原因。苹果公司和阿联酋电信监管机构都没有回应关于此事的评论请求。

有可能，苹果 FaceTime 的功能是其在今年 10 月初推出的世界博览会的副产品，预计将吸引来自世界各地的数百万游客。在迪拜世博会期间，可以进行 WhatsApp 和 FaceTime 通话，而不需要处理影响该国其他地区的阻断。

鉴于 WhatsApp 和 Skype 通话继续被封锁，FaceTime 的可用性也可能只是暂时的。

阿联酋从来没有正式解释过封锁的原因，由于 VoIP 平台使用加密技术，阿联酋可能更倾向完全禁止这些平台，而不是允许通信使用。

IT之家获悉，这并不是第一次发现 FaceTime 在短暂的时间内可以正常工作。此前 iOS 13.6 更新后，苹果 FaceTime 在该国被启用，尽管后来又被封锁。

2018 年，苹果和微软试图说服阿联酋政府解除对 FaceTime 和 Skype 的封锁，这一努力在当时似乎没有取得进展。