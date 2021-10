Python 3.11 (Alpha) 上架微软 Win11/Win10 应用商店：支持运行时、解释器

IT之家 10 月 11 日消息 近期,Python 软件基金会已经在 Windows 10 和 Windows 11 微软商店上架了 Python 3.11 运行时和解释器。

Python 是一种易于学习、功能强大的编程语言。它具有高效的高层数据结构和简单而有效的面向对象的编程方法。Python 优雅的语法和动态类型,加上它的解释性质,使它成为大多数平台上许多领域的脚本和快速应用开发的理想语言。

Python 解释器和广泛的标准库以源码或二进制形式从 Python 网站 https://www.python.org/ 免费提供给所有主要平台,并且可以免费分发。该网站还包含许多免费的第三方 Python 模块、程序和工具的发布和指向,以及额外的文档。

Python 解释器很容易用 C 或 C++ (或其他可从 C 调用的语言) 实现的新函数和数据类型进行扩展。Python 也适合作为可定制应用程序的扩展语言。

IT之家获悉,微软商店中的 Python 3.11 (Alpha) 解释器具有以下特点:

易于安装 Python 运行时

得到 CPython 核心团队支持

在 PATH 上找到 Python、Pip 和 Idle

Python 3.11 (Alpha) 下载:点此链接。