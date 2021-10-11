爱立信起诉苹果：要求法院声明其 5G 专利许可费率符合 FRAND 原则

爱立信已在美国得克萨斯州联邦法院对苹果提起诉讼，要求法院声明其向苹果提供的 5G 无线专利许可费率符合公平、合理、无歧视的 FRAND 原则。

据路透社报道，当地时间 10 月 4 日，爱立信在得克萨斯州马歇尔提起诉讼，指控苹果使用不当策略降低其必须支付的专利费，并拒绝按照其提出的条款以外的任何条款授权专利。

爱立信称，两家公司此前在 2015 年加利福尼亚州法院的诉讼中解决了一场许可纠纷，但在新许可的谈判中陷入僵局。

爱立信发言人 Mikaela Idermark Stern 在一份声明中表示：“对于像爱立信这样在研发方面进行早期大量投资的技术领先企业来说，通过专利许可获得公平报酬的可能性对确保创新方面的新投资以及开放式协作标准化的持续成功至关重要。”

该报道指出，根据一项国际协议，涉及符合 5G 标准必要专利的所有者必须以 FRAND 条款提供许可，关于 FRAND 许可的争议已在电信行业引发了几场备受瞩目的“战斗”。

爱立信在诉讼文件中提到，公司在 2008 年首次发布 iPhone 时就开始向苹果授权其无线专利。2015 年，苹果在加利福尼亚州就新许可证进行谈判时起诉爱立信，该案件于当年晚些时候以第二份协议达成和解。

另外，爱立信指出，公司于 2020 年末开始与苹果谈判新的许可协议，不过苹果一直坚持其立场，即爱立信的许可费率违反了 FRAND 原则，让它们符合 FRAND 原则的唯一方法是“遵守苹果的自我声明方法。”