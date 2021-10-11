私家车与美团无人车发生碰撞事故，后者因不在机动车道内行驶负全责

IT之家 10 月 11 日消息 10 月 9 日，有微博用户发布消息称，其私人车辆与美团无人车发生碰撞，地点是在北京顺义区的白马路后疃村口。

据悉，发生碰撞的车辆为美团与毫末智行合作的新一代自研无人配送车魔袋 20，该车于今年 4 月发布，目前北京顺义运营的无人配送车已全部更换成魔袋 20。据赛博汽车报道，据美团相关人士称，当时无人配送车在辅路行驶至 T 字路口，正直行过马路，遇到社会车辆（上述博主车辆）从道路另一侧驶来，意欲右转，无人车在路中启动紧急制动停止，但社会车辆并没有刹住，撞到了无人车。

美团方面 10 月 10 日回应称，“事件发生后，我们按照流程第一时间已经报备给了交警，交警当时依据行驶视频，最后判美团全责。我们愿意配合对方去满足其赔偿需求，遵从交警的判决结果，但今天对方有一些新的需求，美团正在积极跟对方沟通中。”

根据该车主发布的“道路交通事故认定书”当事人责任一栏显示：** 有机动车不在机动车道内行驶的过错行为，为全部责任，*** 为无责。”从上述认定书可以看出，美团无人车被当做“机动车”处理。美团认为，这是其被判定负全责的主要原因，因为该路段不允许机动车行驶。此外，美团方面还表示，这次事件并非技术原因导致。

值得一提的是，该车主称：“交通责任认定单上，责任当事方：驾驶微型客车（无号牌），保险公司：（无交强险）。”对此，美团方面表示，在办理保险的过程中，因为车辆被认定不是机动车，所以无法办理交强险，但盗抢险等其他相应保险都有上。至于投保金额，美团只是称与行业保持同样水平。

IT之家了解到，今年以来，京东、阿里、美团都曾表示 2021 年计划投放几百台到上千台的无人配送车，未来 3 年计划投放车辆数超过万台，但交通法规层面还缺乏对无人配送车这类交通参与者的规定，包括路权、车辆经营权、责任主体等。