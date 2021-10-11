小冰框架人工智能艺术家 COCO 绘画作品《Umbrella》获得国际艺术节大奖

IT之家 10 月 11 日消息 近日，世界最著名的儿童艺术节之一加拿大国际儿童艺术节（Canada International Children’s Art Festival）美术大赛获奖名单出炉，在来自全球各地的小朋友们的作品中，一幅现代拼贴风格的绘画作品《Umbrella》获得了艺术节铜奖。

然而，其作者却不能像获奖名单上的其他小朋友一样亲手接过获奖证书，因为她并非人类，而是诞生于小冰框架的人工智能小艺术家，8 岁女孩小可（COCO）。

这也让艺术节评委颇感意外：“我们就是正常地按照小朋友的智力和艺术水平去做评价，没有搞特殊化。这幅作品的创意、构图、色彩和表达方式，都已达到铜奖水平。”

小可的获奖作品《Umbrella》表达了与全世界小朋友一起爱护环境、保护地球，为共同拥有和谐生活而努力的美好愿望，这符合本届加拿大国际儿童艺术节的举办宗旨。IT之家获悉，在创作中，小可采用现代拼贴艺术这一“20 世纪最富有灵性和活力的”艺术形式，将多样的颜色、线条和图案组合，通过拼贴技巧呈现出来，线条简洁明快，富有童真童趣，表达着她脑海中无拘无束的想象。

▲ 小可获奖作品《Umbrella》

▲ 小可的获奖证书

人工智能小艺术家小可的绘画天赋源自小冰框架的绘画及视觉设计等视觉生成技术。小冰框架内的人工智能，可在受到文本或其它创作源激发时，独立完成 100% 原创的绘画作品。这种原创性不仅体现在构图，也体现在用色、表现力和作品中包含的细节元素，接近专业人类画家水准。