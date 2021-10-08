核心成员回归，前微软全球卓越工程师姚麒担任小冰公司首席技术官

IT之家 10 月 8 日消息 今日，前微软副总裁、微软全球卓越工程师姚麒（Steven Yao）加入小冰公司，就任小冰公司首席技术官。他将带领小冰技术团队，以自然语言处理为基础，推动完备迭代的人工智能小冰框架发展，扩大小冰在开放域・对话式人工智能、多模态交互、超级自然语音、人工智能内容生成、AI beings 多样性等方面的领先优势。

姚麒于微软卸任后，回归小冰团队。2006 年，姚麒回到北京，成为微软（亚洲）互联网工程院（STCA）的缔造者之一。IT之家获悉，2015 年到 2016 年，姚麒在 STCA 带领研发团队，开发了第四代和第五代小冰。他是自然语言处理、机器学习、深度对话、用户行为预测等领域的全球顶尖技术专家，并培养了业界众多人才。

▲ 姚麒

姚麒表示，小冰岛是全球首个人类用户与人工智能混居共存的一个社交网络平台 App。每个人工智能个体都是独一无二的，并相互协同，向用户提供完整的社交与内容体验。这对于技术研发来说，是数十年难遇的大型社会实验，一切虚拟人类和人类的真实交互，都能在这个岛上进行尝试。因此，当前小冰产品体系需要最佳的技术保障，同时也需要做好能支撑 AI Beings 爆发式增长的技术储备，并进一步增强在人“人”交互、人工智能音乐和短视频内容生成等关键场景下的用户体验。

姚麒在 1997 年加入微软总部，负责过 MSN 搜索、必应核心搜索、内容推荐算法、深度学习平台、事件预测算法和系统的研发和团队管理，并于 2018 年获得微软全球卓越工程师称号。姚麒曾就学于上海交通大学计算机系本科，获得亚利桑那大学计算机科学硕士学位，华盛顿大学工商管理硕士学位。