Win11 到来，配备高通 WiFi 芯片的 PC 将实现“如有线般的可靠性和延迟”

IT之家 10 月 6 日消息 微软刚推出了全新的 Windows 11 正式版，对于新硬件有一定优化。例如此前有数据表明英特尔尚未发布的 12 代处理器在 Win11 平台上的性能要强于 Win10 平台。

高通今天强调，其 Windows 11 PC 上的最新的 FastConnect 6900 WiFi 系统将重新定义无线网络性能，例如宏碁新款游戏本。

Windows 11 对 Wi-Fi Dual Station 的本机支持，加上高通 FastConnect 4-stream Dual Band Simultaneous 和广泛的行业支持，使游戏和 PC 厂商能够毫不费力地实现类似以太网的可靠性和延迟。

据悉，Wi-Fi Dual Station 可同时使用多个 Wi-Fi 频段和天线，性能优于传统的单频连接，若同时使用 2.4 GHz 和 5 GHz 频段（或 6 GHz），可以在系统级别轻松解决一个频段中的延迟问题。

微软 Windows 平台和服务程序管理副总裁 Ian LeGrow 表示，“很高兴将‘Wi-Fi Dual Station’引入 Windows 11 生态系统，使我们的 Windows OEM 和生态系统领导者能够在最新的 Wi-Fi 硬件上提供低延迟性能。游戏和其他对延迟敏感的应用程序现在可以利用两个并发 Wi-Fi 提供一流的体验”。

高通表示，Valve 已在 Steamworks SDK 中添加了对 Wi-Fi Dual Station 的默认支持，数百万 Steamworks SDK 联网的游戏可实现低延迟和无抖动的在线游戏，包括《Dota 2》、《CS:GO》等等。

IT之家了解到，Valve 的 Fletcher Dunn 表示：“启用 Wi-Fi Dual Station 后，我们看到网络抖动和丢包率显著降低，尤其是在 AP 负载较重时。“这对任何在线游戏都很重要，尤其是对 CS:GO 和 Dota 2 这种竞争性的在线游戏。”

高通对此给出了自己的测试数据，通过使用现成的 Wi-Fi 6 网络，带有 Qualcomm 4 流双频同时的 Wi-Fi Dual Station 稳定提供与以太网延迟相同的游戏体验且做到了无网络抖动。

此外，在与 Single Station Wi-Fi 的直接无线比较中，Wi-Fi Dual Station 的延迟降低了 4 倍，游戏过程依然保持无网络抖动，彰显了对在线游戏玩家的帮助。

AMD 副总裁兼客户 OEM 总经理 Jason Banta 表示：“感谢高通在 AMD 平台上提供一流的网络连接解决方案，FastConnect、微软 Windows 和 AMD 一同提高了速度、容量和延迟性能的标准。”