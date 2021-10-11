荣耀智慧屏 X2 首销优惠价 10 月 18 日公布：55 英寸 2X99 元、65 英寸 XX99 元，整机享受 3 年保修

IT之家 10 月 11 日消息 在 9 月底的发布会上，荣耀推出多款产品，包括荣耀智慧屏 X2 系列，其中 43 英寸版本为 1799 元、55 英寸版本为 2699 元，65 英寸版本为 3499 元。

据微博博主 @鹏鹏君驾到 称，荣耀智慧屏 X2 系列即将开启首销，将在 10 月 18 日当天揭晓“首销优惠价”，其中 55 英寸 2X99 元、65 英寸 XX99 元。另外首销当天购买荣耀智慧屏 X2 系列，整机直接享受 3 年保修。

IT之家获悉，荣耀智慧屏 X2 配备 92% DCI-P3 广色域大屏，10.7 亿色高色深显示，搭载魔法画质引擎，采用独立大音腔设计，一个账号可互通四大视频平台，还有智慧远场语音控制，支持多屏协同，支持更低时延和更高画质的多端协同，而且依然是开关机无广告。

除此之外，该机还拥有 HDR10、De Jaggy 抗锯齿优化、NR 降噪等功能，并通过了德国莱茵无频闪认证以及莱茵低蓝光护眼认证，搭载高速双频 WLAN 芯片，配合 2*2 MIMO 天线、2.4GHz/5GHz 双频并发传输能力以及自研的 Cast + 投屏协议，可将投屏延时降低 60% 以上，支持最高 4K HDR10 手机本地视频无线投屏，而且还有 PC 投大屏功能。