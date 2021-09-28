荣耀 HONOR 官宣：超 300 家荣耀体验店国庆假期开幕

IT之家 9 月 28 日消息 荣耀官方宣布，10 月 1 日−10 月 7 日，超 300 家荣耀新店将开幕。另外到苏州、成都、上海、长沙 4 家高级体验店，还可以探索 Magic3 系列全新多主摄融合计算摄影技术。

荣耀称，零售店不仅是科技体验馆，也是同城兴趣社区，荣耀已在全国 12 个城市举办超过 60 场荣耀讲堂活动。IT之家获悉，数据显示，截至 2021 年 8 月底，荣耀体验店数量相比年初增长了 68%，店均销售额增长超 7 成。