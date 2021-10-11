南航大大二学生两年手搓火箭成功发射，全靠业余时间上网自学

「3，2，1，点火！」

南京航空航天大学的大二学生刘上站在一旁，注视着这枚自制的火箭缓缓升空。

这是他发射的第一枚小型反推垂直回收火箭。

从原型图，到火箭各个系统的仿真、算法，都由这位 00 后利用业余时间完成。

而这也是到目前为止，这位名叫 LShang001 的 Up 主自制的第二枚火箭。

新发布的这期视频就仿佛大佬诱捕器，立刻引来了刚刚做完机械臂的稚晖君：

诸多同为本科生，但沉迷于板子灯的网友也涌现而出：

那么，这位年轻的开发者到底是如何在两年内肝出一枚火箭的呢？

00 后的自制火箭

先来看看这枚火箭的完整结构：

拆开来看的三维建模的零部件长这样：

火箭的主发动机采用 CF-20-44，其最大推力偏向角 15°，能够全向摆动，不控制时无推力损失：

刘上采用 C 型截面装药，并对发动机内部的弹道以及推理曲线都进行了仿真。

完成后，他先进行了发动机试车实验：

实验中，他详细记录了主发动机试车数据：

然后是推力矢量控制系统：

实际试车的现场是这样的：

火箭着陆反推减速发动机则用于控制着陆减速推力大小，以及火箭俯仰/偏航的力矩：

航电及飞控系统则采用捷联惯性导航系统/全球导航卫星系统组合导航算法：

再安装上着陆缓冲支腿：

（此处还有网友吐槽：这个陆腿简直就是猎鹰九的青春版）

现在，就可以赶往发射现场了！

成功发射，但回收出现问题

就如我们开头所看到的那样，点火之后，火箭成功升入了高空。

但是由于控制算法不成熟，反推回收系统工作异常，启动了紧急备用降落伞。

评论区很多人有提到：需要震动台测试电控稳定稳定性、火箭质量太轻、没有考虑到共振和高空风力等问题。

针对各种建议，刘上表示，他下一步打算继续升级软件算法。

在文章结尾，他表示：现已完成火箭修复翻新工作。

他的下一次发射又在什么时候？

让我们拭目以待。